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豬肉四天王股價狂奔

2019-04-19 01:57經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

大陸農業農村部日前指出，目前豬肉價格止跌轉漲。專家預計，豬肉概念股「四天王」股價狂奔，後市看俏。豬肉概念股「四天王」股價狂奔，自今年初以來平均漲幅達156%。

第一財經報導，大陸去年8月以來爆發百餘起非洲豬瘟疫情，導致豬肉價格持續下跌，跌勢延續到今年2月。3月大陸豬肉批發價每公斤比2月漲6.3%，達人民幣19.48元，年增7.6%。

豬肉概念股「四天王」溫氏股份、牧原股份、正邦科技、天邦股份昨日股價較年初分別上漲51%、131%、255%及189%。

大陸養殖業「股價天上飛，業績地上爬」，第一財經報導，儘管股價持續走高，「四天王」今年第1季財報表現集體虧損。

牧原股份2018年營收人民幣30.48億元，年增10.62%；虧損人民幣5.41億元，與2017年同期為獲利人民幣1.36億元，減少497.64%。

其他三家僅公告第1季財報，但從預告來看各自業績一片慘淡，虧損幅度最大的是天邦股份，虧損人民幣3.6億元，去年同期盈利人民幣3,217萬元。

券商評級方面，南方財富網報導，溫氏股份、雙匯發展、牧原股份、海大集團等四檔概念股近期受逾11家券商給予「買入」或「增持」等評級，後市值得關注。

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