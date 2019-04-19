聯想加入500億美元俱樂部

2019-04-19 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



聯想集團董事長楊元慶 網路照片 分享 facebook 聯想集團董事長兼CEO楊元慶昨（18）日在北京誓師大會上表示，去年集團營收突破500億美元，創造歷史新高；今年目標是再增加50億美元，個人電腦業務新增營業額30億美元；移動業務營業額提升10億美元；數據中心業務再增長10億美元。

新浪科技引述楊元慶透露，「聯想已創下了聯想歷史上營收新高，首次突破500億美元，全世界將只有200家左右的公司還在我們前面了。」

受到消息鼓舞，聯想集團股價昨日上漲2.38%至港幣7.3元。

經濟觀察網報導，楊慶元提出，今年營收目標兩位數成長。聯想在過去執行三波戰略，去年第3季聯想的PC業務重新奪回全球第一的位置，在大陸市場獲得39%的市占率，創新高；收購摩托羅拉後，在前一個財年的第3季，移動業務由虧轉盈，擠進市場前十位；數據中心業務增長非常快。

此外，去年聯想創投新投21家公司，退出六個投資項目，貢獻超過1億美元的利潤。聯想集團將於5月23日發布2018年全年財報。

鳳凰網科技報導，楊元慶說，聯想在過去兩年變得更加自信，不僅因為財報表現突出，也是因為圍繞智慧化轉型的戰略愈來愈清晰。下一步，聯想將執行三個智慧化戰略，包括智慧物聯網（Smart IoT）、智慧基礎架構（Smart Infrastructure）和行業智慧（Smart Verticals），簡稱「3S」戰略。

2019年當前5G正在試商用前夕，楊元慶認為，聯想要把握住這個千載難逢的歷史機遇，布局新戰略，計畫於下半年推出5G手機，此前聯想已推出可商用5G手機，正在美國市場使用。與4G網路不同，未來5G網路大部分寬頻由企業消耗，而不是個人消費者。

去年聯想經歷股價和財務的一段低迷期，楊元慶稱，很多人說聯想錯過一個又一個風口，說聯想沒能成為百度、阿里、騰訊（BAT），但是他一直沒動過心。

楊元慶表示，把握自我長項、能力，要開闢一條只屬於聯想的獨特路徑。