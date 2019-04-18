親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42聯合報 記者陳言喬╱即時報導

 4月10日全球天文學家共同發布人類史上第一張「黑洞」照片，大陸的「視覺中國」網站卻把「黑洞」照片據為已有，在「黑洞」照片上打上自己的名稱，並對外收費，引發眾怒並遭檢舉。大陸官方調查後18日決定依違反「網路安全法」第47條規定，處以30萬人民幣的行政處罰。

騰訊科技訊報導，4月18日晚間，視覺中國發布公告稱，其全資子公司漢華易美(天津)圖像技術有限公司已收到天津市互聯網資訊辦公室行政處罰決定書，天津市互聯網資訊辦公室決定給予漢華易美天津罰款30萬元的行政處罰。

根據該公司18日晚的公告：公司於 2019 年 4 月 12 日披露了《關於公司網站暫停服務的公告》，公司主 動暫時關閉了網站。截止目前，公司尚不能準確預計整改完成並恢復服務的時間， 公司正在積極、認真履行整改工作，力爭早日恢復服務。網站恢復服務的具體時 間，公司將另行公告。因公司網站恢復時間尚不確定，公司特別提醒廣大投資者 注意投資風險。

「視覺中國」是大陸最大的圖片供應商，並在A股上市，案發後股價連續跌停，隨後雖有翻揚，但已從案發前12日收盤的28元跌到 18日收盤的 21.46元，損失更為慘重。

「視覺中國」違反網路安全法，情節嚴重，被處罰30萬人民幣。(取自網路)
「視覺中國」違反網路安全法，情節嚴重，被處罰30萬人民幣。(取自網路)
分享

黑洞人民幣
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

陸商務部稱 中美經貿協定文本磋商不斷取得新進展

2019-04-18 16:46

鴻家軍漲勢乏力 郭台銘身價從79億回到63億美元

2019-04-18 16:28

首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測

2019-04-18 16:16

陸港郭董概念股周四持續走強 富智康一度飆漲逾50%

2019-04-18 16:06

大陸前3月FDI金額358億美元 增3.7%

2019-04-18 15:29

亞馬遜中國裁員 將關閉大陸電商業務

2019-04-18 15:29

野村：人行的定向降準措施正在醞釀中 但時間尚不確定

2019-04-18 15:03

人民幣兌美元中間價升值199基點 重返6.6區間

2019-04-18 13:34

傳亞馬遜將關閉大陸國內市場業務

2019-04-18 10:17

A股三大指數全線低開 郭台銘概念股繼續大漲

2019-04-18 10:17

大陸房市回暖 全面上漲還早

2019-04-18 05:01

陸海貿易新通道 首出口印度

2019-04-18 05:00

「一帶一路」占雲南外貿總額7成

2019-04-18 04:57

四川簽407投資項目 總額近4600億

2019-04-18 04:57

台商父子打拚 深耕福清20載

2019-04-18 04:56

大陸汽車產銷下降 進入調整期

2019-04-18 04:54

陸股解碼／空手可分批布局

2019-04-18 03:20

首例 境外企業將在科創板發CDR

2019-04-18 03:20

5G概念股 中國鐵塔Q1賺60億

2019-04-18 03:20

大陸去年餐飲市場規模4.2兆人民幣 寫下新高

2019-04-18 03:19

劉憶如：人民幣短期不看貶

2019-04-18 03:17

陸家電舊換新 將補貼13%

2019-04-18 03:17

解讀陸經濟數據…四大亮點

2019-04-18 03:17

陸首季GDP成長6.4% 優於預期

2019-04-18 03:17

大陸無人車 5G遙控趴趴走

2019-04-18 00:49

中國美國商會：美企業已非中美關係之錨

2019-04-18 00:30

陸Q1 GDP增6.4% 優於預期

2019-04-18 00:30

郭台銘宣布投入初選 鴻海接班人或借鑒「華為模式」

2019-04-17 22:02

中國銀行東京開業 日本人民幣清算業務啟動

2019-04-17 21:46

國務院：確保今年小微企業貸款餘額增長30%以上

2019-04-17 21:02

郭董宣布參選2020 陸媒第一時間轉載披露

2019-04-17 16:48

郭台銘媽祖說發威 工業富聯爆量漲停

2019-04-17 15:53

「郭台銘概念股」A、H股飆漲 選總統呼聲高

2019-04-17 15:18

大陸央行將發行「珠聯璧合」心形金銀紀念幣

2019-04-17 14:40

首季GDP增6.4% 大陸經濟回穩？

2019-04-17 14:33

調查：港千萬富翁逾51萬創新高 每100人有7個

2019-04-17 14:11

置入式廣告？華為、「餓了麼」成中小學考題

2019-04-17 14:11

陸國家統計局：大家都看好中國經濟增長前景

2019-04-17 13:54

全球最大軌道交通控制系統提供商擬在科創板上市

2019-04-17 13:50
看更多

熱門文章

環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29

郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13

陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30

郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50

大學生愈常叫外賣愈憂鬱？ 「真相」讓網友笑出皺紋

2019-04-18 11:00

鴻家軍漲勢乏力 郭台銘身價從79億回到63億美元

2019-04-18 16:28

大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景

2019-04-18 12:10

亞馬遜中國裁員 將關閉大陸電商業務

2019-04-18 15:29

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

人民幣兌美元中間價升值199基點 重返6.6區間

2019-04-18 13:34

中梵關係升溫 教廷首度獲邀赴北京參展

2019-04-18 00:22

郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29

傳亞馬遜將關閉大陸國內市場業務

2019-04-18 10:17

人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」

2019-04-18 17:02

準備前進火星？大陸首個模擬火星生存基地落成

2019-04-18 13:05

港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39

安倍宴請中共大使 陸艦照巡釣魚台

2019-04-18 00:30

陸港郭董概念股周四持續走強 富智康一度飆漲逾50%

2019-04-18 16:06

網友教老父用手機付款 店員聽不懂「蘋果批」鬧笑話

2019-04-18 19:52

陸家電舊換新 將補貼13%

2019-04-18 03:17

陸海貿易新通道 首出口印度

2019-04-18 05:00

在台難發揮 陸配盼海基會輔導就業

2019-04-18 00:30

郭台銘旗下公司富智康 股價再狂飆

2019-04-18 10:50

「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42

香港民主派故意流會 擋下逃犯條例

2019-04-18 00:30

5G概念股 中國鐵塔Q1賺60億

2019-04-18 03:20

首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測

2019-04-18 16:16

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

有樣學樣…蘭州女也坐奔馳引擎蓋

2019-04-18 14:48

台商父子打拚 深耕福清20載

2019-04-18 04:56

劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33

劉憶如：人民幣短期不看貶

2019-04-18 03:17

陸商務部稱 中美經貿協定文本磋商不斷取得新進展

2019-04-18 16:46

野村：人行的定向降準措施正在醞釀中 但時間尚不確定

2019-04-18 15:03

陸Q1 GDP增6.4% 優於預期

2019-04-18 00:30

維權事件餘波盪漾… 奔馳車主湧4S店逼退費

2019-04-18 14:46

A股三大指數全線低開 郭台銘概念股繼續大漲

2019-04-18 10:17

郭董選總統激勵鴻家軍股漲 彭博：投機狂熱

2019-04-18 16:37

不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…

2019-04-18 16:58

大陸房市回暖 全面上漲還早

2019-04-18 05:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top