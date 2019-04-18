「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



4月10日全球天文學家共同發布人類史上第一張「黑洞」照片，大陸的「視覺中國」網站卻把「黑洞」照片據為已有，在「黑洞」照片上打上自己的名稱，並對外收費，引發眾怒並遭檢舉。大陸官方調查後18日決定依違反「網路安全法」第47條規定，處以30萬人民幣的行政處罰。

騰訊科技訊報導，4月18日晚間，視覺中國發布公告稱，其全資子公司漢華易美(天津)圖像技術有限公司已收到天津市互聯網資訊辦公室行政處罰決定書，天津市互聯網資訊辦公室決定給予漢華易美天津罰款30萬元的行政處罰。

根據該公司18日晚的公告：公司於 2019 年 4 月 12 日披露了《關於公司網站暫停服務的公告》，公司主 動暫時關閉了網站。截止目前，公司尚不能準確預計整改完成並恢復服務的時間， 公司正在積極、認真履行整改工作，力爭早日恢復服務。網站恢復服務的具體時 間，公司將另行公告。因公司網站恢復時間尚不確定，公司特別提醒廣大投資者 注意投資風險。