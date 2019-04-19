成都出招 兩岸交流潮起來

2019-04-19 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



以「加強兩岸交流，實現民族復興，共謀華人福祉」為主題的第七屆「兩岸同根 致力為公」系列文化交流活動18日在成都啟動。

中新社報導，主辦方致公黨四川省委辦公室主任楊成介紹，本屆活動擬於2019年8月在成都舉行。除了海峽兩岸經貿論壇、文化論壇、青年論壇、婦女論壇等，還將舉辦海峽兩岸青年動漫音樂文化作品徵集活動、動漫書畫展、動漫音樂交流頒獎晚會等海峽兩岸交流「潮活動」。

「海峽兩岸文化不僅有一脈相承的傳統文化，也包含年輕人喜歡的潮文化和時尚文化」。致公黨四川省委副主委、致公黨成都市委主委羅霞表示，兩岸文化交流要「潮起來」，吸引更多青年積極參與進來，互動起來。

羅霞說，「兩岸同根 致力為公」系列文化交流活動自2011年以來，至今已成功舉辦六屆，活動已經成為兩岸民間交流的重要橋樑。希望兩岸通過不斷交流融合，將中華傳統文化更好地傳承下去，夯實兩岸融合發展基礎。

台灣企業家李文隆20年前從台灣來到大陸發展。這是他第三次來四川參加「兩岸同根 致力為公」活動。他說，「兩岸年輕人都不喜歡教條式說教，如果中國傳統文化用動漫形式表現，對兩岸年輕人來說會有很大吸引力」，參加兩岸文化交流活動就像「走親戚」。

海峽兩岸青年動漫音樂文化作品徵集活動以「青春激揚、放飛夢想」為主題，將在海峽兩岸千餘所大學校園進行作品徵集。由專家評委評選的優秀動漫作品將在動漫展覽現場展示，優秀歌曲將在音樂頒獎晚會由歌曲原創者演唱。