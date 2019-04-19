滬汽車工業展 智能車大轉型

2019-04-19 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第18屆上海國際汽車工業展覽會正在國家會展中心（上海）舉行。新能源車企吸引觀眾了解體驗。 新華社 分享 facebook 正在全球各大車商雲集的第十八屆上海國際汽車工業展覽會上，各大汽車公司致力智能汽車發展，其中中國大陸自主品牌汽車高調亮相，紛紛加速轉型升級。

中新社報導，東風汽車集團有限公司（以下簡稱：東風公司）以「讓汽車驅動夢想」為主題，攜麾下東風乘用車、東風日產、東風本田、神龍公司、東風啟辰、東風雷諾等11家整車公司強勢參展。21台東風品牌整車集中亮相，其中首發車10台，新能源車（含純電、混動、燃料電池）9台，自主關鍵總成2款，集中展示東風在「五化」（輕量化、電動化、智能化、網聯化、共享化）領域的最新創新成果。

同時，正式對外發佈「東風出行」品牌，為加速轉型升級造勢。

作為中國國內首台融合5G遠程駕駛技術的L4級自動駕駛汽車，Sharing-VAN（Sharing-VAN Sharing是共享，VAN是廂式車），其移動出行服務平台是東風公司集成汽車「五化」創新成果的一款概念性產品，集成自動駕駛、新能源汽車、公共出行服務等亮點技術，是探索下一代公共出行服務新模式的最新實踐成果。

與此同時，長安汽車攜CS75PLUS、CS85COUPE等22款車型、多項領先技術登陸車展，以涵蓋人、車、生活一體化科技時代智能生活場景的「天樞之城」，構建未來智能新生活。

為了加快創新轉型步伐，長安汽車對產能、品牌等進行全面調整，先後啟動「香格里拉」新能源戰略和「北斗天樞」智能化戰略，與一汽、東風成立T3出行公司，與華為、騰訊、博世等攜手成立聯合創新中心。

今年4月9日投資43億元人民幣的長安汽車全球研發中心落地，標誌著長安汽車邁入「自主創新，全球協同」的研發4.0時代。

在新能源方面，長安汽車計劃到2020年完成三大新能源汽車專用平台打造，到2025年全面停售傳統意義燃油車，實現全譜系產品電氣化。

此外，在智能化方面，到2020年實現自動駕駛L3級的量產；到2025年實現自動駕駛L4級的量產，逐步向智能出行科技公司轉型。