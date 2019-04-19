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福建石獅 出口貿易格局形成

2019-04-19 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2018年11月，石獅服裝城市場採購貿易方式試點開始運行，這是福建省唯一的國家級市場採購貿易方式試點。截至目前，當地參與試點企業達583家，貨物出口菲律賓、衣索比亞等68個國家和地區，市場採購出口集聚效應明顯，「買全國、賣全球」的出口商品貿易格局初步形成。

中新社報導，福建省貿促會副會長陳揚認為，實踐證明，市場採購貿易試點大大激發了市場主體的活力，不僅擴大了市場規模、提昇了國際化水平，更是推動了外貿的增長。 石獅市政府提供的統計數字顯示，石獅服裝城市場採購貿易方式試點運營5個月，已完成出口2000多單，貨值超過20億人民幣，並吸引10個特色產品館、產業集群館爭先入駐。 「市場採購」貿易作為一種新型貿易方式，包含簡化歸類通關、增值稅免徵不退、允許多主體收匯、報關限額提高、貿易主體多元化、限定通關口岸，以及知識產權保護機制完善等七個內容，極大地提高小商品出口貿易的便利化程度。 對此，商務部對外貿易研究所副所長竺彩華直接道出了企業的獲得感，新方式降低貿易准入門檻，國際貿易不再是專業人士、大型企業、外貿公司的專業，只要在試點市場內備案，不論中小企業還是小商戶，都能參與外貿。

陳揚認為，面對國際市場競爭，推廣石獅服裝城市場採購貿易方式，既為石獅民營企業創新外貿經營模式，也給中小型外貿企業提供良好的創業環境和新的發展空間，讓石獅企業搶抓商機，把全球生意越做越大，把朋友圈越拓越廣。 石獅是中國著名僑鄉、中國休閒服裝名城，擁有海外僑胞60多萬人，與160多個國家和地區建立了貿易關係，每年吸引境外採購商6萬多人次。

石獅市市長黃春輝表示，石獅將在試點區域大力引進特色產品館、產業集群館和國際採購集貿中心，出台政策措施扶持外貿集裝箱航線發展，加快融入「絲路海運」。石獅還將組建主要服務於市場採購出口和跨境進口業務的外貿綜合服務平台公司，進一步提升外貿服務水平，促進跨境電商、現代物流供應鏈、離岸金融等新興業態加速聚集。

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