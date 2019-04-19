加博會 進口、電商最突出

2019-04-19 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十一屆中國加工貿易產品博覽會（簡稱「加博會」）18日在廣東東莞拉開帷幕，本屆加博會突出進口元素，新增了國際食品展示板塊，首次邀請境外食品企業參展。

中新社報導，「加博會」是中國唯一促進加工貿易創新發展的國家級展會。自2009年以來，「加博會」已成功舉辦十屆，累計吸引9600多家(次)企業參展，超過110萬人次入場觀展採購，達成商貿項目超8萬多個，在推動全國加工貿易企業轉型升級、創建自主品牌、拓展內銷市場等方面發揮積極的作用。

第十一屆「加博會」展會由中國商務部、國家知識產權局、廣東省人民政府主辦，廣東省商務廳、東莞市人民政府承辦，展會為期4天，展覽規模約5萬平方米，共有來自中國19個省、自治區、直轄市及港台地區的865家企業參展。 為適應新形勢和新變化，本屆「加博會」在提升展會品質上下功夫，打造加工貿易梯度轉移省際協作平台和促進內外貿一體化平台功能。同時，展會還將重點突出內銷、品牌、電商和進口「四大元素」。

為落實國家關於促進內銷和擴大進出口等有關政策，充分發揮進口對提升消費、調整結構、擴大開放的重要作用，本屆展會突出「進口元素」，新增國際食品展示板塊，首次邀請境外食品企業參展，來自泰國、印尼、馬來西亞和越南等國家的食品企業參展，展位約80個。

此外，本屆展會還突出電商元素，阿里巴巴、京東、網易嚴選、蘇寧雲商、亞馬遜等電商大咖首次齊聚本屆加博會，為加博會提供更豐富的市場渠道，為參展企業拓寬市場對接空間，延續展後合作交易。