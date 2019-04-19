建設自貿區：海南國際徵才平台上線

2019-04-19 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由「熱帶海南」英文網站與東盟人力資源服務商CAMHR聯合推出的海南「國際人才招聘智庫」17日上線，以幫助正在建設自貿區（港）的海南吸引國外人才。

中新社報導，「國際人才招聘智庫」將作為「熱帶海南」的招聘版塊存在，為有海外人才招聘需求的海南企業和外籍求職者提供一站式服務。「熱帶海南」主要匯集旅遊、商務、藝術、文化等方面的海南英文資訊。CAMHR是東盟地區領先的人力資源服務商。

「熱帶海南」CEO帕崔里克．奎恩表示，外國人在中國北京、上海等發達城市找到工作較為容易，但在海南，需要「國際人才招聘智庫」這樣的平台出現，幫助本土企業尋找國外人才，同時幫助嚮往到海南的外國人謀求工作機會。

海口市外事辦公室副主任吳陟表示，目前在海口獲得來華工作許可的外國人有2000多名，主要集中在教育、經濟等領域發展。隨著海南自貿區（港）建設的推進，將來來海南工作的外國人會越來越多，增速也會加快，「國際人才招聘智庫」順應了海南自貿區（港）建設的需要。

海南絲路聯合對外人才交流服務有限公司致力於外籍人才的招聘。其海外招聘經理林值君表示，目前已經為海南多家涉旅企業、酒店等招募多名導遊、導購、基礎服務人才，並處理外國人來華工作簽證方面的事務。「國際人才招聘智庫」作為一道橋樑，可以吸引更多外籍人才進入海南。

據瞭解，「熱帶海南」還將通過Facebook、LinkedIn、Instagram和Twitter等國外社交媒體渠道推廣海南的國際招聘廣告，吸引外籍求職者和國際企業。