廣交會觀察：陸智能產品攻入歐美

2019-04-19 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



喊出一聲「小貝貝，面盆出水」，水龍頭馬上開啟出水功能。這是正在廣州舉辦的第125屆廣交會上發生的一幕，不少境外採購商備對這一中國商品十分感興趣。

中新社報導，廣交會是中國規模最大的外貿展會，被譽為中國進出口的「晴雨表」，「中國製造」取得的各種最新進展也可從這一展會上得到展示。近年來，人工智能在各個領域的應用方興未艾。在中國製造業領域，人工智能正在助推建材、家電等傳統產業轉型升級，從而提升中國產品出口的競爭力。

廣交會上的不少中國智能產品已經成功進入歐美市場。江蘇科沃斯機器人股份有限公司帶來了地面清潔機器人、移動空氣淨化機器人等多款機器人產品。該公司負責人介紹，地面清潔機器人配合自主研發的人工智能和視覺識別系統、藍鯨清潔系統等技術，提升了清潔效率，同時解決了掃地機器人易被襪子、拖鞋、電線等物體纏繞的難題，目前該款機器人已進入歐美、日本等60多個國家和地區進行銷售。本屆廣交會首日，該公司與境外採購商達成意向出口成交額超100萬美元。

深圳市鴻緒錦科技有限公司帶來了一款智能擦窗機器人，公司工作人員說，這款機器人應用了智能控制技術和雷射感應技術，有多種清潔模式可選，可實現無盲點的清潔。

中國家電產業與智能技術融合方面已邁出穩健步伐。此次廣交會上能够實現語音交互、場景訂製等功能的智能家電產品比比皆是。其中，格蘭仕此次參展的一款互聯網冰箱，不僅能用語音控制，還能通過它控制在它身旁的智能微蒸烤一體機、烤箱、吸油煙機等。