閩台合作擴大 拚證照兩岸互認

2019-04-19 02:09 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



平潭近新竹南竂漁港僅68海里，是大陸距離台灣最近之地。近台優勢，使平潭與台灣的密切交往由來已久。作為大陸唯一對台綜合實驗區，平潭近年來不斷推進與台灣的經濟全面對接、文化深度交流、社會融合發展，建設兩岸共同家園，成為「閩台合作的窗口」。

中新社報導，平潭澳前台灣小鎮，是遠近聞名的平潭對台小額商品交易市場。這裡各色台灣商品琳琅滿目，遊人絡繹不絕，運送貨物的車輛川流不息。自2014年6月開業至今年3月，澳前台灣小鎮累計進口台灣商品約33億元（人民幣，下同），其中今年首季進口約1.9億元，同比增長約11.8%。 平潭綜合實驗區管委會相關人員表示，澳前台灣小鎮重點引進從事對台貿易、物流、旅遊、文化創意類企業和個體經營者入駐，現已簽約落位270個商舖，其中包括12個台灣縣市主題館，194個台灣品牌旗艦店和特色商舖。

越來越多的台胞來到平潭，進入貿易、文創、餐飲、科技、旅遊等行業就業創業。平潭打造以澳前台灣小鎮、台灣創業園、北港文創村為載體的兩岸創新、創業、創造基地，對台灣專業人士、青年創業就業給予生活津貼、安家補助，吸引兩岸青年創客入駐。

為方便台胞來就業創業，平潭分批開展對台灣地區同類（或類似）職業資格的比對與採信工作，併發放相應的採信證明。不久前，30名台灣美容師來到平潭，通過認證換取了大陸美容師證件。 福建省商務廳相關負責人表示，將發揮自貿試驗區引領作用，積極開展「一區兩標」試驗，爭取在平潭設立兩岸職業資格認證與考試中心，推進構建完備的兩岸執業資格對接、備案、採認、考核、培訓、監督管理機制。 平潭亦試點開展對台灣方面認證認可結果和檢測結果的採信工作，為實現「一張證書，兩岸互認」邁出了第一步；建立兩岸仲裁合作機制，設立大陸首個海峽兩岸仲裁中心，助推台資企業扎根發展。

不止於此，平潭舉辦兩岸職工自行車賽、壘球、風箏衝浪節等文體賽事……讓兩岸基層交流越來越豐富，兩岸民眾越走越親。「綜合實驗區+自貿試驗區+國際旅遊島」的政策叠加、三輪驅動，推動「一島兩標、包容共存、融合發展、兩岸共贏」發展思路，「閩台合作的窗口」越開越大。