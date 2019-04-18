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首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測

2019-04-18 16:16聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國家統計局周三公布今年第1季GDP增長6.4%，優於市場早前預期。瑞銀隨後將今年中國經濟增速預測從6.1%大幅上調至6.4%，摩根士丹利也將預測從6.3%上調至6.5%。大陸本土券商國泰君安同樣將今年大陸GDP增速預測上調至6.5%。

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤最新發布的研究報告，將2019年中國GDP增速預測從6.1%上調至6.4%。汪濤指出，這是由於中美貿易談判前景改善，但更重要的是因房地產市場活動可能會強於此前預期，加上勞動力市場依然比較穩健、減稅降費措施逐步落地。

汪濤表示，瑞銀預計2019年中國消費增速有望達到7.4%，也將2019年CPI預測從1.8%上調至2.3%。這主要是反映未來豬肉價格可能推動食品價格上漲，不過這對貨幣政策的影響應比較有限。尤其今年下半年，中國可能會收緊寬鬆政策 ，而人民幣對美元匯率則會在更長時間內窄幅波動。

摩根士丹利則將今年中國經濟增長預測從6.3%上調至6.5%，並稱隨著財政刺激政策充分奏效，國際貿易局勢緩和以及消費者信心恢復正常，預計2019年剩餘時間中國經濟增長將保持向好態勢。

國泰君安指出，基建將繼續發力，而在減稅降費政策下，企業負擔將減輕，此外消費動能也可望進一步回升。因此，上調大陸第2、3季GDP增速預測至6.5%、6.5%，第4季仍為6.4%，並上調全年GDP增速預測至6.5%。

大陸國家統計局公布今年第1季GDP增速為6.4%，與上年第4季相比持平 。圖為江...
大陸國家統計局公布今年第1季GDP增速為6.4%，與上年第4季相比持平 。圖為江蘇鹽城一家紡織廠。中新社
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