大陸前3月FDI金額358億美元 增3.7%

2019-04-18 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸商務部今（18）日公布，今年1月至3月外國直接投資(FDI)金額358億美元，年增3.7%。3月以人民幣計的FDI金額年增8%。

A股近期強勢上漲，有說法提到外資通過債券市場、股票市場流入大陸的現象明顯。對此，大陸國家外匯管理局新聞發言人、國際收支司司長王春英18日表示，目前，大陸的債券和股票市場中，外資持有比重仍然比較低，未來還會有比較大的提升空間。至於外資流入流出會否帶來外匯管理風險，她強調，大陸的外匯市場有能力吸納證券市場開放帶來的影響。

王春英指出，在當前證券市場逐步開放的過程中，大陸國際收支和外匯市場運行總體保持穩定。從外匯局的統計來看，2018年境外機構淨買入境內債券966億美元，比2017年增68%；淨買入境內上市股票425億美元，增長85%。今年1季，境外機構淨買入債券和上市股票的金額分別是95億美元和194億美元。