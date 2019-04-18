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野村：人行的定向降準措施正在醞釀中 但時間尚不確定

2019-04-18 15:03聯合報 記者李仲維╱即時報導

多項經濟數據顯示，大陸經濟似乎正在回穩，市場預期也轉趨樂觀。 網路照片
多項經濟數據顯示，大陸經濟似乎正在回穩，市場預期也轉趨樂觀。 網路照片
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國際投行野村今天發表報告認為，在周三的大陸國務院常務會議後，針對小微企業融資問題的定向降準措施正在醞釀之中，不過時間尚不確定；此外，大陸央行還可能會更好地利用再貸款和再貼現工具，來向市場提供基礎貨幣。

大陸官方昨公布首季經濟數據增長略超預期，渣打銀行也發布報告稱，雖然大陸政策制定者保持警惕不會再度刺激經濟，但不認為當局會因首季經濟增長強勁而改變支持增長的政策立場，人民銀行在6月前再調降存款準備金率一次的可能性仍然存在。

路透報導，野村在報告中指出，考慮到債券收益率和銀行間資金利率的大漲，以及經濟尚未完全復甦，大陸央行未來幾周可能需要注入流動性，隨著總理李克強的呼籲，相信儘管時間相對不確定，但有利於小微企業融資的定向下調存款準備金率舉措正在考慮之中。

不過報告同時提及，大陸官方在計畫諸如降準等任何高調的貨幣寬鬆措施時，顯然更願意避免股市因此過熱。野村預計，如果沒有貨幣寬鬆措施的進一步支持，第二季的流動性缺口將達到人民幣1.7兆元左右。

野村認為，大陸央行可能不得不注入長期資金，以避免過於頻繁地滾動操作短期流動性，並避免債券收益率過快攀升。4月17日，10年期國債收益率從3月底的3.07%升至3.39%；而過去兩周，存款類機構七天期質押回購利率也大幅上升。

其報告並表示，大陸央行還可能會更好地利用再貸款和再貼現工具，向小微企業和民營企業提供基礎貨幣。

渣打則預期，人行將在6月前再降準，以置換到期的中期借貸便利（MLF），以及防止在全球央行更偏鴿下，讓利率進一步上升。

不過，渣打在報告中稱，假如第二季大陸經濟復甦獲得確定，且圍繞中美貿易談判的不確定性消除，則大陸的政策制定者可能於年中開始縮減政策刺激措施。

大陸央行
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