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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

A股三大指數全線低開 郭台銘概念股繼續大漲

2019-04-18 10:17聯合報 記者李仲維╱即時報導

追隨隔夜美股跌勢，A股三大股指今天全線低開，滬指開盤跌0.06%，深成指開盤跌0.06%，創業板跌0.13%。

在個股方面，郭台銘概念股繼續大漲，工業富聯持續大漲，截止目前，上漲逾9%。

值得注意的是，在港股方面，郭台銘概念股同樣開高走高，富智康集團暴漲逾50%，創上市以來最大漲幅。雲智匯科技大漲24%，鴻騰精密漲13%。

概念股郭台銘港股
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