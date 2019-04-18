傳亞馬遜將關閉大陸國內市場業務

2019-04-18 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



路透引述消息人士稱，亞馬遜計畫在7月中旬前關閉大陸國內市場業務，並將專注於大陸銷售海外商品和雲服務等利潤更高的業務。

亞馬遜是全球最大線上零售商，於2004年以7,500萬美元收購大陸電商網站卓越網，並於2011年將該品牌重塑為亞馬遜中國。

報導稱，大陸消費者未來將不能透過亞馬遜從國內第三方商家購買商品，但仍可透過亞馬遜的全球商店從美國、英國、丹麥和日本購物。一位消息人士稱，亞馬遜預計將在未來90天內關閉配送中心，並逐步減少對大陸內銷商店的支持。

此計畫凸顯大陸本土電商的競爭異常激烈，導致亞馬遜的大陸市場業務難以站穩腳跟。市場調查和諮詢公司艾瑞諮詢的數據顯示，阿里巴巴旗下天貓以及京東去年占據大陸市占率的81.9%。

Wedbush Securities分析師Michael Pachter稱，他們退出中國大陸是因為業務不再盈利和增長，大陸國內的電商擁有亞馬遜無法匹敵的巨大優勢。

不過亞馬遜仍然在其他國家大舉擴張，主要是印度。亞馬遜在印度與當地企業Flipkart競爭市場主導地位。Pachter稱，在主要美國科技公司亞馬遜、Netflix、Facebook和谷歌的全球化目標中，大陸的重要性似乎越來越小。

要求匿名的消息人士表示，亞馬遜的中國客戶將仍然能夠購買Kindle電子閱讀器和線上內容。向企業出售數據存儲和計算能力的雲服務部門Amazon Web Services也將保留。