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陸Q1 GDP增6.4% 優於預期

2019-04-18 00:30聯合報 記者羅印冲／綜合報導

大陸官方昨公布第一季經濟數據，GDP年增6.4%，優於市場預期。圖為瀋陽市場裡，...
大陸官方昨公布第一季經濟數據，GDP年增6.4%，優於市場預期。圖為瀋陽市場裡，民眾仔細挑選蔬菜。 （法新社）
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大陸經濟發展牽動全球經濟情勢，大陸國家統計局昨公布今年首季ＧＤＰ（國內生產毛額）增長百分之六點四，略高於市場預期，與去年第四季度相當。大陸官方稱是「開局平穩、穩中有進」；但專家看法兩極，有人認為，數據顯示大陸經濟「體現十足的韌性和穩定性」，但也有專家直言，「復甦並沒有那麼可靠」。

對於今年大陸第一季的經濟成績單，大陸國家統計局發言人毛盛勇以三句話概括：「經濟運行保持在合理區間、經濟結構優化升級、市場預期明顯改善。」

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毛盛勇表示，第一季經濟運行比較平穩，特別是多數指標好於預期，市場對首季ＧＤＰ成長率的預期是百分之六點二或六點三，從整個第一季來看，經濟運行是「開局平穩、穩中有進」。不過，他也坦承，儘管第一季ＧＤＰ增長率好於市場預期，但跟去年同期和去年全年相比都下滑，說明經濟下行壓力還是存在。

紐約時報中文網則指出，大陸經濟在今年前三個月企穩，各項經濟數據回升，主要還是來自大陸政府近幾個月注入的數千億美元資金，以及向國有銀行施壓發放貸款所致。

麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊表示，這一次，大陸官方動用了壓倒性的力量來提振經濟，這就是經濟在第一季度企穩的原因。他認為，出現「雙底」的可能性很高，即經濟增長再次下滑，直至今年晚些時候出現回升。大陸官方在今年初就預先部署了政策火力，因此「復甦並沒有那麼可靠」。

大陸經濟學界則較為樂觀，據一財網，中原銀行首席經濟學家王軍分析，高於預期的增速初步扭轉去年底以來市場過度悲觀的心理預期，體現十足的韌性和穩定性，為下一步經濟發展打下較好基礎。

王軍說，第一季各項經濟數據有四大亮點。一是經濟回穩跡象明顯，呈現穩中有進、穩中向好態勢。二是經濟主體預期改善，三月大陸製造業採購經理指數（ＰＭＩ）大幅反彈顯示，企業對未來市場前景不再悲觀。三是作為先行指標的社融增速和經濟風向球的股票價格，已提前見底反彈。四是經濟結構持續改善，消費升級。

另據英國金融時報，康乃爾大學經濟學家普拉薩德指出，跡象顯示，中國大陸促進經濟穩定成長的政策開始奏效，中美貿易緊張局勢趨緩也有幫助。不過，情況是否持續改善，有待觀察。

紐約時報GDP
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