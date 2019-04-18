四川簽407投資項目 總額近4600億

2019-04-18 04:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「2019中外知名企業四川行投資推介會」暨項目合作協議簽署儀式17日在成都舉行。經過前期對接與洽談，四川與國內外投資者共簽訂407個項目，總金額為4599.47億元（人民幣，下同）。

中新社報導，中共四川省委書記彭清華表示，四川把發展實體經濟擺在突出位置來抓，正加快構建電子信息、裝備製造、食品飲料、先進材料、能源化工和數字經濟「5+1」現代產業體系，並扎實推進現代農業、現代服務業發展。他期待與海內外企業在區域協調發展、特色優勢產業發展、消費提質升級等方面深化合作。

為了在更廣領域深化與中外企業的合作，2019中外知名企業四川行活動期間，四川重點圍繞優勢產業和戰略性新興產業以及重大基礎設施和重要改革領域，推出擬對外招商的投資合作項目1892個，涉及投資總金額31810億元。

這塊總金額超過3兆元的財富蛋糕中，有農業項目191個，投資額1261億元；工業項目770個，投資額10959億元；服務業項目740個，投資額12488億元；基礎設施類項目191個，投資額7102億元。

中國建材集團董事長宋志平表示，中國建材集團有六分之一的資產布局在四川的17個市（州），而新材料是近年來集團在四川投資最多的領域。他透露，去年中國建材集團在新材料板塊實現產值100億元，四川貢獻了大半。

「我們看好四川的營商環境，還在這裡布局了電子顯示、機器人、現代農業等新業務。今年我們會在四川眉山建設先進金屬材料產業基地，在四川德陽打造石墨烯產業集群，兩個項目的初期投資額約35億元。」

深圳科沃高新產業發展有限公司董事長陶振華說，近年來，四川的高新產業發展速度很快，未來前景也讓人期待，5G、新材料、電子顯示等產業在四川都擁有適合發展的條件。