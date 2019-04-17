郭台銘宣布投入初選 鴻海接班人或借鑒「華為模式」

2019-04-17 22:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今天下午應邀出席中常會接受國民黨致贈榮譽狀。聯合報系記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 鴻海集團董事長郭台銘17日在國民黨中央黨部接受黨主席吳敦義頒發榮譽狀後，宣布投入2020年國民黨黨內總統 初選。大陸主流媒體都在第一時間報導這則重大新聞。

上海《第一財經》援引接近富士康人士表示，目前有可能接班的會是集團總財務長黃秋蓮，被外界稱為「錢媽媽」，但也有富士康內部聲音認為，郭台銘在集團內個人色彩明顯，接班人短期內難以出現，有可能採用華為輪值董事長方式。

報導稱，兩天前，有消息指出郭台銘計畫將在未來幾個月內辭去董事長一職，他的辭職計畫必須由董事會通過。富士康官方回覆《第一財經》記者表示，「此為不實消息，郭董只是說希望退居二線，讓年輕人把精力集中在日常事務上，他則專注於戰略方向。」

受到郭台銘將投入國民黨初選消息鼓舞，今天多檔富士康概念股價格攀升，A股工業富聯午盤後後股價直奔漲停，安彩高科也漲停；母公司鴻海股價也創下近一年新高。

報導指出，接近富士康的人士表示，接班人方面有可能會效仿華為，採用輪值總裁方式。華為的輪值制度起源2004年，當時的華為組織架構中，沒有中樞團隊來做決策，使美國來的顧問非常驚訝，建議華為組建中樞組織，由部分主管擔任輪值CEO，期間要對企業決策和績效負責任，而後演變為今天的輪值董事長制度。

照華為官網描述，輪值董事長的職責是對內聚焦公司的管理，通過領導董事會常務委員會和董事會的工作，帶領公司前進。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，領導公司董事會和常務董事會，輪值董事長輪值期為六個月。