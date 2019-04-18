台商父子打拚 深耕福清20載

2019-04-18 04:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福清台灣農民創業園創建於1999年，2011年升格為國家級台農創業園。劉進裕與劉元稭在此一起打拚，20年來，父子倆在這裡養錦鯉、種鳳梨，把事業經營得紅紅火火。

中新社報導，截至2018年11月，福清台灣農民創業園這個創業園已有台商獨資、合資和合作農業企業51家，總投資達20.22億元（人民幣，下同），其中利用台資5669萬美元。

就在福清台農創業園創建的那一年，劉元稭來到福清，隨父親劉進裕一起打拚。「台農從單打獨鬥到藉助當地園區和平台抱團發展，發展路線越來越清晰。」劉進裕說，他養錦鯉一尾售價上萬元，在海峽（福州）漁業周．福州國際漁業博覽會上找到銷路，生意已做到海外；他經營的「農家樂」也初具規模。

這幾年，劉元稭則另辟蹊徑，從水產業轉戰農業，成立福建綠生園農業有限公司。他說，計畫用地1500畝，投資6600萬元，開設台灣花卉盆景觀光區、採摘園、台灣果蔬品種繁育區和生態農業體驗區。

劉進裕擔心跨行如隔山，邀來台灣大學農學院和台灣文化大學農學院指導經營。經過不斷試種，劉元稭現已擁有數百畝台灣鳳梨。

來自台灣屏東的謝懷寬自澳洲取得碩士學歷後，也跟隨父親謝根亮的腳步來到福清台農創業園，成為「台二代農場主」。謝根亮1992年創辦台商獨資企業福清弘晟食品有限公司，主營烤鰻等水產製品和「魚鄉味」休閒食品。謝懷寬到來後，以年輕人思維開拓電子商務，使公司產品成為福清台農創業園的特色產品，並上線「本來生活網」生鮮電商。

謝根亮還把自己近20年的盆景愛好也帶到福清，成立玉山文創農業有限公司，引種台灣真柏樹種，現已成功種植3萬棵。而謝懷寬負責營銷，邀請台灣盆景大師李仲鴻來大陸講課，又謀畫開辦主題民宿。

福清台農創業園資源豐富、形態多樣，含山地、淺海灘塗、耕地等30萬畝，唯獨休閑農業尚缺。福清台農創業園管委會主任黃傳華表示，台灣休閒農業起步早，保留、繼承傳統文化和生活模式，打造在地化特色民宿及休閑項目很有經驗，兩岸攜手是雙贏的結果。