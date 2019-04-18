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陸海貿易新通道 首出口印度

2019-04-18 05:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

首列「陸海新通道」鐵海聯運班列印度專列在欽州港轉運。圖為廣西欽州保稅港區碼頭 （...
首列「陸海新通道」鐵海聯運班列印度專列在欽州港轉運。圖為廣西欽州保稅港區碼頭 （4月13日無人機拍攝）。 新華社照片
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由重慶首發、滿載汽車零配件的專列近日抵達廣西欽州港，貨物轉運到國際貨輪上後直接發往印度。這是國際陸海貿易新通道首次開行出口印度的海鐵聯運專列。

新華社報導，國際陸海貿易新通道是在「一帶一路」框架下，向北連接絲綢之路經濟帶，向南連接21世紀海上絲綢之路和中南半島的大通道。通道班列採用「點對點」方式開行，中途不再進行解編作業，有效提高了西部地區物流出海的運輸時效。

本次首發的印度方向海鐵聯運班列，共運載25個40呎集裝箱，貨值超過800萬（人民幣，下同），貨物從重慶到印度全程僅需20天左右，較傳統重慶經長江運抵沿海港口、再海運到印度的江海聯運方式節省14天時間。印度方向海鐵聯運班列的開行，進一步豐富了通道的多式聯運服務體系。

得益於新通道、國家物流樞紐、集裝箱幹線建設的加快發展，廣西欽州港集裝箱外貿航線不斷增加，海鐵聯運的優勢得到了充分釋放。

2019年一季度，欽州港東站集裝箱辦理站發送上行班列256列，同比增長574%，發送箱數12804箱，同比增長466%；到達班列130列，同比增長94%，到達箱數6514箱，同比增長67%。截至2019年4月13日，欽州港東站集裝箱辦理站已累計開行（到發合計）班列1434列，運送集裝箱已達7.3萬標箱。

如今，從欽州港已經通達東亞、東南亞、非洲、美洲、中東等71個國家、155個港口；開通了欽州至四川、雲南、貴州等5個方向的常態化班列，開行密度已達每天2.5列，最高一天可達4列，流通的貨物也由最初的陶瓷、板材等少數幾種，增加至汽車配件、電腦配件等41個多樣化的品類。

為進一步提高貨物進出口運輸發展效率，提升通道鐵路運力，廣西鐵路部門正在加快推進欽州港東站集裝箱辦理站擴能工程，項目總投資8.6億元，一期工程有望於今年6月完工。

此外，中國鐵路南寧局集團公司優化和降低廣西沿海鐵路貨物運價，對新通道集裝箱運價最高下調30％，相當於每標箱可節約成本約2000元。

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