「一帶一路」占雲南外貿總額7成

2019-04-18 04:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



昆明海關獲悉，2019年一季度，雲南省與「一帶一路」沿線國家貿易額351.2億元（人民幣，下同），增長5.3%，占同期雲南全省外貿額的70.1%。

中新社引述海關統計指出，今年一季度，雲南省外貿進出口501.2億元，比去年同期增長13.4%。其中，出口215.8億元，增長31.8%；進口285.4億元，增長2.5%；貿易逆差69.6億元。

昆明海關新聞發言人、統計分析處處長張思保表示，今年一季度，雲南與主要貿易市場增長良好，與「一帶一路」沿線國家貿易額351.2億元，增長5.3%，占同期全省外貿額的70.1%。

具體來看，雲南與東盟（東協國家）貿易額250.8億元，增長12.9%，其中與緬甸貿易額134.9億元，增長13.2%；與泰國20.2億元，增長67.2%。同時，與香港地區35.6億元，增長54.6%，原油進口國中，與沙特阿拉伯進出口額62.5億元，增長35.6%。

此外，一季度一般貿易比重進一步提升，邊民互市貿易穩定增長，全省邊境貿易中，邊民互市進出口72.1億元，增長17.5%；出口主要商品均實現增長，機電產品、勞動密集型商品增長較快；原油、金屬礦砂進口下降，天然氣進口量減值增。

總體看，一季度出口對雲南省外貿整體拉動明顯，1至3月出口對全省外貿增長貢獻率為88.2%，拉增11.8個百分點。