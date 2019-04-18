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大陸房市回暖 全面上漲還早

2019-04-18 05:01聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

無論商品房銷售數據，還是大中城市房價，種種跡象表明，陽春3月，中國大陸樓市暖起來了。不過，多位業內專家表示，中國大陸樓市仍處於下行周期之內，樓市「小陽春」演變為「盛夏」的可能性很低。

中新社報導，大陸官方17日發布的數據顯示，一季度中國大陸房地產開發投資、銷售面積和金額、新開工面積、房企到位資金等一系列房地產核心數據均出現增速加快或跌幅收窄的情形。如：一季度中國大陸房地產開發投資同比增長11.8%，增速創下自2014年12月以來的4年多新高。銷售數據也出現小幅反彈，商品房銷售面積同比降幅收窄，商品房銷售額增速提高，兩者均呈現觸底回升的態勢。

銷售加快帶來庫存的加速消化。3月末，中國大陸商品房待售面積51646萬平方公尺，比2月末減少605萬平方公尺。據機構統計，這一庫存數據創近61個月新低，且單月去庫存605萬平方公尺的規模，也是最近6個月的高點，市場再次活躍。

3月以來的多地樓市「小陽春」是否會持續升溫，並演變成新一輪全面上漲？大陸住建部住房政策專家委員會副主任顧雲昌指出，今年一季度，中國大陸樓市銷售面積跌幅雖然收窄，但仍處於下行區間。從短周期來看，中國大陸樓市仍處於2016年一輪高漲之後的下行階段。不過，需要關注不同城市之間的周期差異。

顧雲昌將各地所處的房地產周期比作巨龍舞動，「龍頭（一二線樓市）昂起的時候尾巴（三四線城市）還沒動，龍頭開始往下的時候，尾巴開始翹起來。現在龍頭已到底部，有向上抬頭的跡象。」他認為，目前部分一二線城市房價有往上走的可能，但三四線城市剛剛到頂點，後續的趨勢是下行的。

易居研究院研究員王若辰表示，3月部分一二線城市二手房成交量增長明顯，同時部分熱點二線城市地市火熱，地價反彈明顯。預計4、5月房價環比漲幅可能會延續「小陽春」態勢，繼續微幅擴大甚至進入偏熱區間，但下半年仍大概率會在合理區間附近波動。

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