陸國家統計局：大家都看好中國經濟增長前景

2019-04-17 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國家統計局17日公布，今年第1季GDP增長6.4%，優於市場預期。國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，「不管是國內生產者還是消費者，不管是從國內看還是國際看，大家普遍對中國經濟的增長預期是看好的，市場信心是增強的。」

毛盛勇17日上午在國務院新聞辦公室舉行的「2019年一季度國民經濟運行情況發布會」上表示，今年第1季中國經濟運行比較平穩，特別是3月多數指標好於預期，市場的預期在不斷改善，積極因素逐漸增多。從整個一季度來看，經濟運行是「開局平穩、穩中有進」。

毛盛勇並以三句話概括第1季中國經濟運行特點：經濟運行保持在合理區間、經濟結構優化升級、市場預期明顯改善。

毛盛勇說，第1季GDP增長6.4%，明顯好於市場預期；1、2、3月全國城鎮調查失業率分別為5.1%、5.3%、5.2%，整個一季度全國城鎮新增就業324萬人，完成全年目標任務的29.5%，就業形勢總體穩定。

另，一季度CPI平均上漲1.8%，延續溫和上漲態勢。PPI平均上漲0.2%，保持小幅上漲趨勢。毛盛勇表示，從價格變化也能發現，市場供求關係在平衡改善。在供給比較充分、供給質量提升下，價格略有小幅上升，說明整個市場需求在改善。

從收入來看，一季度大陸全國居民人均可支配收入實際增長6.8%，比上年同期加快0.2個百分點，也跑贏了GDP，且城鄉居民收入差距在縮小。

此外，大陸服務業繼續保持較快增長，一季度服務業增加值占GDP比重為57.3%，較去年同期提高0.6個百分點。從工業內部來看，高技術產業、戰略性新興產業的增長速度比較快，分別增長7.8%和6.7%。

從需求結構來看，消費作為需求方第一主導力量的基礎比較牢固。一季度最終消費支出對經濟增長的貢獻率為65.1%。在全部居民最終消費支出中，服務消費的比重為47.7%，比上年同期提高1.4個百分點，顯示中國消費升級步伐繼續往前走。

毛盛勇指出，去年下半年以來，整個外部環境並不是很好，國際貿易和世界經濟增長都在放緩，「但是，大家對我國經濟發展的信心和預期卻在改善，這很不容易。」

毛盛勇說，IMF等國際機構在最新的報告中都提升了對中國今年經濟增長的預期，一些國際投行也紛紛上調中國經濟增速預期。「所以，不管是國內生產者還是消費者，不管是從國內看還是國際看，大家普遍對中國經濟的增長預期是看好的，市場信心是增強的。」