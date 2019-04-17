全球最大軌道交通控制系統提供商擬在科創板上市

2019-04-17 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



科創板16日受理港股上市公司中國通號的上市申請，融資金額為人民幣105億元，是目前科創板擬募資額最高的公司。

界面新聞報導，目前科創板已受理和已問詢的企業共計79家，其中大部分企業的融資額在人民幣10億元以下，中國通號是唯一一家募資額超過100億元的企業，也是目前科創板募資額最高的公司。

中國通號今天也發布經審計的2018年年度報告，全年營收為人民幣398.44億元，年增15.7%，淨利為35億元，年增5.8%。

中國通號是大陸國務院國資委直接監管的大型中央企業，是全球最大的軌道交通控制系統提供商。中國通號擁有軌道交通控制系統設計研發、設備製造及工程服務於一體的完整產業鏈，是大陸軌道交通控制系統設備制式、技術標準及產品標準的歸口單位。

招股書顯示，本次募集的資金將用於先進及智慧技術研發項目（包括先進軌道交通控制系統及關鍵技術研究、軌道交通智慧綜合運維系統及技術研究、智慧城市及行業通信資訊系統研究、適用於軌道交通的晶片技術研究、軌道交通智慧建造技術研究）、先進及智慧製造基地項目、資訊化建設項目，以及補充流動資金。

中國通號年報中稱，總體上看，未來三到五年，軌道交通投資建設依然有較好的市場空間和發展潛力，為公司進一步轉型升級、實現可持續發展提供重要的窗口機遇期。

招股書也提及，公司所在的軌道交通及相關工程總承包市場需求，在一定程度上受宏觀經濟及相關行業政策的影響。如未來政府對行業的有利政策出現變動，或政策紅利出現消減，可能對公司業務發展產生不利影響。如未來財政或貨幣政策趨於緊縮，導致公司所在市場的政府相關客戶的需求下降或支付變慢，也可能對公司業務發展或財務狀況產生不利影響。

2016年度、2017年度及2018年度，中國通號前五大客戶收入分別占營業收入的57.90%、46.76%及 39.29%，中國的主要客戶為中國鐵路總公司、各客專公司及各城市軌道交通公司。由於業務性質，失去某一個主要客戶可能會對公司的經營業績造成影響。