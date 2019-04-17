置入式廣告？華為、「餓了麼」成中小學考題

2019-04-17 14:11 世界日報 北京17日電



中國中小學試題近日頻被質疑充斥「置入式廣告」。包括在河南的洛陽一小學試卷中，有多道題目均與中國通訊巨頭華為的手機有關，疑替華為做廣告；另在上海某中學，也被曝語文考卷中，出現了與訂餐平台「餓了麼」相關的試題。

新京報報導，一張洛陽市澗西區2018-2019學年第一學期五年級語文期末考試卷引發網友關注。因該試卷第一大題的4道題目均與華為手機有關，網友質疑這是給華為手機變相做廣告。

對此，河南省洛陽市澗西區教育局教研室，負責該試卷命題的高老師稱，網傳試卷屬實，被網友質疑的題目為視頻題，素材選自央視的公益廣告，不存在與華為公司有商業合作的情況。

高老師解釋說，題目所涉及的視頻素材來自於中央電視台，「具體是一個關於民族企業的公益廣告，可能因為華為是企業，大家才比較敏感。此前，我連續出了4年的有關港珠澳大橋的題目，也沒人說是打廣告。」

對於為何選擇華為公益廣告這一素材，高老師表示，自己是搜索港珠澳大橋的資料時無意間看到的，「這個視頻素材特別清晰，也能網上下載，它的語言很少，畫面很多，這會讓學生的視聽感受比較好。」

華為廣告文 竟成陸小學視頻題 分享 facebook

另據澎湃新聞報導，近日，有網友稱，在上海某中學的一張語文考卷中出現了與「餓了麼」相關的試題。試題中文字描述頗有宣傳的意味，如：越來越多人喜歡在「餓了麼」本地生活平台訂餐、致力打造全球領先的外賣平台、詮釋著當代「騎士精神」等。網友猜測試題可能是「餓了麼」的廣告。

同時，「餓了麼」也在官方微博發文稱：「剛剛得知『餓了麼』騎手英勇救人、創新冷熱餐箱等案例進入上海的中學試題，這真是意料之外的驚喜！」

不過，面對質疑聲浪，「餓了麼」表示，沒有和教育部門和出題專家有過任何形式的接觸。

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楊浦區教育局也通報指出，該試題出現在今年4月9日的楊浦區初三第二學期質量調研語文試卷；對該試題素材選擇引發家長及社會質疑，「我們深表歉意」。但強調經核查，未發現本次命題團隊成員和「餓了麼」訂餐平台有商業往來，或收受相關廣告費用等情況。