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調查：港千萬富翁逾51萬創新高 每100人有7個

2019-04-17 14:11世界日報 香港17日電

花旗銀行最新調查顯示，受惠樓價上升，香港淨資產達千萬元的富翁增至51.1萬新高，年升3%，即約每100個港人就有7人為千萬富翁。花旗指出，樓價在今年首季已止跌，本季至末季料升10%，全年升幅為5%。22%千萬富翁曾於過去5年在香港置業，當中44%作自住用途，56%則作投資用途。

花旗銀行最新調查顯示，受惠樓價上升，香港淨資產達千萬元的富翁增至51.1萬新高，...
花旗銀行最新調查顯示，受惠樓價上升，香港淨資產達千萬元的富翁增至51.1萬新高，年升3%，即約每100個港人就有7人為千萬富翁。
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文匯報報導，花旗昨日發表《香港千萬富翁調查報告2018》，調查透過電話及街頭合共訪問4192名21歲至79歲香港居民，推算淨資產（包括物業，扣除樓按等負債）逾1000萬港元（約127萬美元）的富翁人數，達51.1萬人，按年上升3%，再創新高，即每100個港人中，約有7人為千萬富翁。其中，6.9萬人更同時擁有1000萬港元以上流動資產，是富翁中的富翁。千萬富豪們的淨資產中位數為1630萬元。

報導引述調查指出，香港千萬富翁的資產組合中，75%為固定資產，較2015年高兩個百分點；其餘25%為流動資產。香港花旗銀行總經理林智剛昨表示，香港千萬富翁平均每人擁有3.2個物業，當中在香港平均擁有1.9個物業，在內地及海外分別擁有0.6個及0.7個物業。雖然他們預期未來12個月香港樓價下跌的比率，由前一年度的33%升至去年的56%。

花旗銀行最新調查顯示，受惠樓價上升，香港淨資產達千萬元的富翁增至51.1萬新高，...
花旗銀行最新調查顯示，受惠樓價上升，香港淨資產達千萬元的富翁增至51.1萬新高，年升3%，即約每100個港人就有7人為千萬富翁。
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報導稱，調查顯示，千萬富翁未來有興趣在香港及內地置業的比率分別為10%及11%，而有興趣在海外置業的比率最高，達兩成。雖然逾半受訪千萬富翁預料香港樓價未來一年下跌，但表示沒有興趣再買樓的受訪者，卻按年減少17個百分點，降至53%。雖然千萬富翁的資產組合有75%為固定資產，過去3個月持有股票投資占比高達82%，較2017年高5個百分點。

花旗銀行最新調查顯示，受惠樓價上升，香港淨資產達千萬元的富翁增至51.1萬新高，...
花旗銀行最新調查顯示，受惠樓價上升，香港淨資產達千萬元的富翁增至51.1萬新高，年升3%，即約每100個港人就有7人為千萬富翁。
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林智剛表示，隨着中美貿易戰有緩和跡象，上季香港樓價開始止跌，第二至第四季樓價料升10%，全年樓價則升5%。他又指，大部分千萬富翁的主要收入來源是其工作收入去累積財富，短期金融市場波動對他們的資產影響有限，相信香港千萬富翁人數將繼續攀升。

相關調查於去年10月至12月及今年2月至3月完成。

滿街「窮富翁」 付了貸款變「月光族」

香港薪酬升幅遠遠落後於樓價，物業資產升值往往成為致富的最快捷途徑，因此香港人是出名的熱愛買「磚頭」。近年新聞報導不時可看種種為買樓而犧牲生活、節衣縮食的例子，如有新婚夫婦為買樓而啃麵包數年、有人為買樓六年不旅行、有人為買樓避免應酬用錢而不跟朋友來往……在港已成常態。

文匯報報導，按花旗數據，香港7%人口、即51.1萬人擁有1000萬元或以上淨資產。不過近年的新盤，不少單位就索價逾千萬，日前世邦魏理仕調查就指，香港住宅平均價格達963萬港元（約122.7萬美元），是全球最高。所以，不少「千萬富翁」在扣除物業之後，實際可能只是「窮富翁」一名。

樓價上升變民生毒瘤

香港樓價上升一方面讓不少人因此致富，但同時間又加深貧富懸殊。不少想上車的人多年來望樓興嘆，勉強能置業的人也越住越細，居住環境日趨惡劣。另外，高樓價亦扯高商舖租金，影響營商環境，趕絕小商戶。實際上，高樓價已演變成一個毒瘤，引發成對政府不滿的民生問題，禍害明顯不過。

有對香港夫婦月入約5萬元，扣除基本開銷後，每個月可以儲蓄約1.5萬元。兩夫妻早有共識要買樓，5年來一共儲到100多萬元做首期，最近購入一個500萬元的一房單位。但這並不代表他們的生活從此幸福美滿，因為每個月樓宇按揭供款連雜費等也近1.5萬元，現在每月基本是「月光族」，因此他們不敢亂花一分一毫，更遑論去旅行。近來妻子懷孕，他們咬緊牙關撐下去。以上例子在港比比皆是，然而卻反映出那些「千萬富翁」之中，不少人在扣除資產價值和生活重擔後，日子可能並沒有想像中幸福。

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