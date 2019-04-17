豬瘟疫情發酵 大陸下半年豬肉價格預計大漲70%

2019-04-17 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸農業農村部市場與資訊化司司長唐珂今天表示，3月大陸全國豬肉批發均價每公斤人民幣19.48元，比2月上漲6.3%，較去年8月非洲豬瘟發生前高2.1%，較去年同期高7.6%。

第一財經援引專家初步預計，下半年豬肉價格漲幅可能超過70%，創歷史新高，養豬的盈利水準將持續看好。

大陸豬肉價格止跌轉漲，是當前行業的主要特點。自去年8月底非洲豬瘟疫情發生以來，大陸豬肉價格持續震盪下跌，跌勢延續到今年2月。春節過後，豬肉價格一反往年節後淡季下跌走勢，開始持續上漲，價格一度恢復到非洲豬瘟發生前的水準。

據大陸農業農村部對400個縣定點監測，3月活豬存欄比2月下降1.2%，比去年同期下降18.8%。能繁殖的母豬存欄比2月下降2.3%。更是比去年同期下降21.0%，降幅達近10年來最大值，特別是一些主產區減產幅度更大。

這顯示非洲豬瘟疫情發生以來，大陸活豬和能繁殖母豬存欄的年減幅度逐月擴大。

唐珂稱，受產能調減的影響，第一季豬肉價格止跌反彈，3月大陸全國豬肉批發市場均價比2月上漲6.3%，比去年同期高7.6%，活豬市場均價比2月上漲14.3%，比去年同期高20.5%，可以說上漲是比較明顯的。

他說，從後期走勢看，第二季豬價有望保持波動上行走勢，考慮到部分屠宰企業前期儲備的冷凍豬肉陸續出庫，以及上半年季節性消費相對平穩等因素，豬價大幅上漲的空間不大。下半年隨著活豬出欄量進一步下降，再加上下半年是節日需求的高峰，豬價有可能出現階段性快速上漲。