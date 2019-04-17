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大陸第一季GDP增長6.4% 專家解讀四大亮點

2019-04-17 11:31聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國家統計局今天公布第一季GDP增長6.4%，中原銀行首席經濟學家王軍認為有四大亮點。

一財網報導，王軍表示，6.4%的增速已經初步扭轉去年年底以來市場過度悲觀的心理預期，體現十足的韌性和穩定性，為下一步經濟發展和實現全年經濟增長預期目標打下較好的基礎。

王軍認為，第一季各項經濟數據主要有四大亮點。一是經濟回穩跡象明顯，無論是今天（17日）公布的工業、投資、消費數據，還是之前公布的外貿、物價和金融指標，都呈現穩中有進、穩中向好的態勢。

二是經濟主體預期改善，3月大陸製造業採購經理指數（PMI）大幅反彈顯示，企業對未來市場前景不再悲觀，主動擴大生產和補庫存積極性有所提高。

三是作為先行指標的社融增速和經濟風向球的股票價格，已經提前見底反彈，預告未來經濟回穩向好態勢有望延續。

四是經濟結構持續改善，消費升級仍是確定性事件，在普通乘用車增長下滑的同時，新能源汽車銷量出現成倍增長，預告未來新舊動能轉換前景還是比較樂觀的。

王軍表示，下一階段要鞏固經濟回穩這一成果，需要著重把握兩大方面：一是仍需堅持積極的財政政策和穩健的貨幣政策基調，把握好逆週期調節的力度，管好貨幣供應的總閘門，防止經濟主體過度加槓桿，防止資產價格上升過快。

二是抓住經濟回穩的有利時機，加快推動經濟結構調整，繼續深化改革開放，堅持高品質發展，堅持創新驅動，注重提質增效，加快培育強大的大陸國內市場，逐步淡化對於經濟增速的過度關注，避免重走大水漫灌和過度刺激的老路。

圖為四川某工廠繁忙的生產廠房。中新社資料照
圖為四川某工廠繁忙的生產廠房。中新社資料照
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