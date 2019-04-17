大陸第一季GDP年增6.4% 超出市場預期

2019-04-17 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國家統計局今天上午公布第一季總體經濟數據，今年首季國內生產總值為人民幣21兆3,433億元，年增6.4%，與去年第四季持平，超過市場預期。

分產業看，第一產業增加值為人民幣8,769億元，年增2.7%；第二產業增加值為人民幣8兆2,346億元，增長6.1%；第三產業增加值為人民幣12兆2,317億元，年增7.0%。

數據顯示，大陸第一季國內生產總值年增6.4%，比去年同期和全年分別下滑0.4和0.2個百分點。

統計局表示，總的來看，第一季國民經濟繼續運行在合理區間，延續總體平穩、穩中有進的發展態勢，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定健康發展打下良好基礎。

但統計局也表示，全球經濟增長和國際貿易有所放緩，外部不確定性因素較多，國內結構性矛盾仍比較突出，改革發展任務艱巨，經濟下行壓力猶存。

數據顯示，第一季大陸貨物進出口總額為人民幣7兆51億元，年增3.7%，增速比1-2月加快3.0個百分點。其中，出口3兆7,674億元，增長6.7%；進口3兆2,377億元，增長0.3%。進出口相抵，順差5,297億元，比去年同期擴大75.2%。

第一季大陸全國居民消費價格年增1.8%，漲幅比1-2月擴大0.2個百分點，比去年同期下滑0.3個百分點。其中，城市上漲1.9%，農村上漲1.8%。

在其它數據方面，1-3月大陸全國固定資產投資(不含農戶)年增6.3%，增速比1-2月加快0.2個百分點；1-3月，全國房地產開發投資人民幣2兆3,803億元，年增11.8%，增速比1-2月提高0.2個百分點；第一季全國居民人均可支配收入為人民幣8,493元，扣除價格因素，實際增長6.8%。