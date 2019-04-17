大陸經濟回穩 今年首季GDP增長6.4% 與前季持平

2019-04-17 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國家統計局17日上午公布今年第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期增長6.4%，與去年第4季相比持平，但比上年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點。國家統計局稱，總體來看，一季度大陸國民經濟繼續運行在合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定健康發展打下良好基礎。

中國人民銀行副行長陳雨露日前表示，2019年以來，中國經濟數據出現了積極變化。主要包括：人民幣匯率穩步升值，投資下滑趨勢有所遏制，社會零售總額保持穩定增長，製造業新訂單指數明顯走高。特別是進入3月份，日均發電量、用電量增長速度達到兩位數，進出口、貨運等增長加快。資本市場受到經濟運行回暖和市場信心改善的提振，年初以來表現居全球前列。

陳雨露指出，目前市場對中國經濟形勢預期出現明顯改善，主要源自兩方面因素：一是逆周期的宏觀經濟政策逐漸生效。宏觀槓桿率企穩，定向降準、「三箭齊發」有效緩解小微、民營企業融資難、融資貴的問題。其次是中美貿易談判取得了階段性進展，各界普遍預期中美將達成協議。

大陸國家統計局17日公布的今年第1季主要經濟統計數據還包括：全國規模以上工業增加值年比增長6.5%，增速比1-2月加快1.2個百分點，比去年第4季加快0.8個百分點，比上年同期回落0.3個百分點。

社會消費品零售總額年比增長8.3%，增速比1-2月加快0.1個百分點，比上年同期回落1.5個百分點。

全國固定資產投資年比增長6.3%，增速比1-2月加快0.2個百分點，比上年同期回落1.2個百分點。

全國房地產開發投資年比增長11.8%，增速比1-2月加快0.2個百分點，比上年同期加快1.4個百分點。

貨物進出口總額年比增長3.7%，增速比1-2月加快3.0個百分點。其中，出口增長6.7%，進口增長0.3%。進出口相抵，順差人民幣5,297億元，比上年同期擴大75.2%。

全國居民消費價格（CPI）年比上漲1.8%，漲幅比1-2月擴大0.2個百分點，比上年同期回落0.3個百分點。全國工業生產者出廠價格（PPI）年比上漲0.2%，漲幅比1-2月擴大0.1個百分點，比上年同期回落3.5個百分點。