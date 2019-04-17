996工作制 有說福氣 卻惹怒氣

2019-04-17 00:42 世界日報 北京青年報╱溫婧報導



互聯網行業的「996工作制」話題持續發酵。所謂「996工作制」，即早上9時上班，晚上9時下班，一周工作六天。阿里巴巴集團董事局主席馬雲說，「能做『996』是一種巨大的福氣」。律師則表示，企業讓員工加班需要支付相應的加班費，且不論是否支付加班費，也要遵守「勞動法」中的工時制度，強制要求員工「996」屬於違法行為。

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《員工心聲》如果不加班 績效難達標

據北京青年報調查發現，在互聯網行業，員工普遍一天工作時間在十小時左右，軟件開發等核心部門加班最為嚴重，「996」或者「10、10、6」是家常便飯，遇到新項目上線、系統更新等狀況，更需要泡在公司。

還有員工表示，公司雖然不強制下班時間，也不強制打卡，但會為員工背上嚴重的KPI（業績考核）負擔。

某大型互聯網公司的軟件工程師表示，大多數時候是壓力太大、工作任務多所致，「事情太多做不完，不加班就完不成績效」。

還有員工表示，「基本上正常上班時間，活肯定是做不完的。根本不用打卡，大家都很拚命。」

餐補車補 變相鼓勵加班

有些公司不要求加班，但會變相鼓勵加班。比如，一些公司會提供「餐補」，如果加班到9時，公司發放15元人民幣（約2.2美元）的消夜餐補；還有的公司提供「調休」，如果加班到比較晚，或者周末加了班，可以選擇一天補休。

還有的員工表示，公司以「福利」的形式變相鼓勵加班。比如將免費晚餐的時間安排到7時，這就在無形中推遲了晚餐時間、延長了下午的工作時間；還有的公司開通快車企業帳戶，在晚上9時半之後，用該帳戶打車且出發地是公司，才可以享受免費打車服務，這樣就變相鼓勵了員工加班。

工資雖不變 時薪卻減少

據調查，絕大多數公司都沒有「加班費」一說。這就代表著員工每天工作10小時乃至12小時，如果其工資不變，其時薪就會隨著工作時間的延長而減少。根據BOSS直聘的數據，去年北京、上海、深圳、廣州、杭州等多個城市的互聯網行業員工，其平均月薪都過萬元。

假如某月薪1萬5000元的員工，按照22天工作制來說，日薪為681元，按照八小時工作制，其時薪是85元；然而按照12小時工作制，其時薪為56元。如果每周工作六天，每月工作26天，其日薪就是576元，「996」工作制下，其時薪就是48元，比正點下班的員工的85元時薪少了近一半。

《律師觀點》違反法律 勞工有權拒絕

上海瀾亭律師事務所張耀律師表示，根據「勞動法」規定，按照每天八小時的工作時間計算，早上9時上班，一般中午休息一小時，員工下班時間應為下午6時；若晚餐休息時間按一小時計算，晚間7時到9時的時間即為當日的加班時間。

這麼算下來，按「996」工作的員工在周一至周六每天均須加班兩小時，與「平均每周工作時間不超過44小時」、「每月延長工作時間不得超過36小時」的法律規定明顯不符。也就是說，若公司強制實行「996」工作制度是違反法律規定的。對於違反法律規定強制要求的加班，勞動者有權拒絕。

京衡律師上海事務所余超律師表示，根據法律，勞動者每天工作時間不超過八小時，平均每周工作時間不超過44小時；延長工作時間需要與勞動者協商，最多每天不能超過三小時，每月不得超過36小時。並且加班必須要支付加班費，平日加班為工資的150%，休息日加班為工資的200%。若公司隨意延長勞動者工作時間，安排周末加班，以及不支付勞動者加班報酬，那麼就違反了「勞動法」的相關規定。

張耀律師還表示，若是單位安排員工延長工作時間的，屬於法律意義上的加班，單位應當根據法律規定支付加班費或予以調休；但若員工出於自願加班的，不屬於法律意義的加班，單位也無須支付加班費。

如果企業利用「鼓勵」的模式變相強制要求員工加班，比如公司因員工拒絕加班而對員工降職、降薪、處罰、辭退的，員工可以向勞動保障行政部門投訴或申請勞動仲裁，維護自身合法權益。

他說：「公司不可以因為『996』解雇不配合的員工，如果公司因此而解雇員工，那麼就是違法的、無效的。這個與是否支付加班費無關，因為不論是否支付加班費，都要遵守勞動法中的工時制度。如果員工因此被解雇，這種通知是無效的，員工可以申請勞動仲裁認定通知無效。」

《老闆聲音》馬雲：為工資 「996」難持久

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阿里巴巴集團董事局主席馬雲日前說，「能做『996』是一種巨大的福氣，你不付出超越別人的努力和時間，你怎麼能夠實現你想要的成功？」

馬雲隔天再次在微博上公開談及「996」，他說，「任何公司不應該、也不能強制員工『996』」，阿里巴巴從來也都提倡，「但是年輕人自己要明白，幸福是奮鬥出來的！不為『996』辯護，但向奮鬥者致敬！」

隔兩天，馬雲第三次談及「996」，稱自己前幾天在公司內部關於「996」的觀點，批評聲源源不斷；但是「我們缺的是實話、真話、讓人思考的話」。馬雲還說，為加班工資而「996」的人是很難持久的。

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京東董事長兼CEO劉強東日前也在自己的朋友圈談到「996」話題。他回憶了自己的創業史，並提到「京東永遠不會強制員工『995』或者『996』，但是每一個京東人都必須具備拚搏精神！」

他說，自己是「8116+8」（周一到周六，早8時工作到晚11時，周日工作八個小時，每個月休假兩天，每年也會休一次長假），享受工作的快感，並願找到一起為理想拚搏的兄弟。

《專家看法》網路高利潤盛宴 近尾聲

為何互聯網大老紛紛在這個節點公開表達對「996」這種精神的支持？互聯網觀察家葛甲表示，「大老們力推且自認為政治正確的『996』，只能證明互聯網行業的高利潤率盛宴已經接近尾聲，他們已經越來越難從用戶那裡獲得高額利潤了。但是高增長還得繼續，否則股價會不好看，於是只好把目標投向了員工身上，敦促他們接受『996』以便企業產出更高的效益。」

人民日報近日也對「996」話題發表評論稱，強制推行「996」，不僅解決不了企業管理中「委託—代理」難題，也會助長「磨洋工」的頑疾。強制灌輸「996」的加班文化，不僅體現了企業管理者的傲慢，也不實際、不公平。

事實上，這涉及到企業管理的核心問題：如何才能最大限度激勵員工的積極性？把加班長短作為激勵手段，這肯定是最簡便易行的方法，但顯然不是最有效的方法。「996」引發的討論，是一個反思互聯網企業文化和管理機制的契機。(中國新聞組整理)