廣東智能監控 非法金融揪上千家

2019-04-17 00:30 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



《廣東省地方金融監管發展報告（2018）》16日在廣州發布，該報告指出，粵港澳大灣區建設使得廣東金融發展的外部環境更加豐富而複雜。

中新社報導，報告指出，近年來，廣東大力發展國際金融、科技金融、產業金融、農村金融和民生金融。在增加實體經濟有效金融供給的同時，廣東通過金融改革創新先行先試，金融業不斷發展壯大，多項主要金融指標連續多年位居中國內地首位，使得廣東經濟大省地位進一步鞏固。

報告顯示，廣東在利用科技手段智能化監控金融風險方面走在了中國內地前列。其中，廣東搭建了中國內地首家省級智能化地方金融風險監測防控平台—廣東省地方金融風險監測防控中心。該中心運用人工智能、大數據、區塊鏈、雲計算等科技手段，已初步建成功能齊備、模式創新的地方金融風險監測防控系統—金鷹系統。截至2018年末，該中心主動發現影響廣東的疑似非法金融活動企業1830家。

報告指出，廣東是互聯網金融發展密集區域，互聯網金融在提升廣東金融服務效率和服務水平、降低成本、促進普惠金融方面發揮了作用。報告建議，廣東當前應防止互聯網金融走偏—偏離其服務實體經濟的軌道和初衷，應補齊監管短板，避免監管空白，形成標本兼治、綜合治理、系統、穿透、統籌的監管大格局，守住互聯網金融領域不發生系統性風險的底線。