廣州越秀區 打造大灣區重鎮

2019-04-17 00:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州15日啟動一批重大工程建設，總投資超36億元（人民幣，下同），其中包括完善市政設施的沙河湧流域排水單元達標創建試點工程、一批老舊小區微改造工程等。

中新社報導，廣州市越秀區人民政府相關負責人表示，今年該區計畫推進重點項目47個，總投資達219.47億元，項目類型涉及高端產業、基礎設施、社會民生等領域。

廣州嗨貓電競科技小鎮是15日集中開工項目之一，項目總面積1.02萬平方米，計畫打造為集粵港澳大灣區國家級電競比賽館、優質電競硬件展銷館、國家級電競產業孵化器等多個功能板塊為一體的綜合性電競科技小鎮。

目前正在施工的海珠廣場高端金融總部區（星寰國際商業中心）項目總額達到32億元，由香港恒基集團投資，計畫打造集旅遊、辦公、娛樂為一體的大型綜合體。恒基（中國）公司執行董事黃永灝在集中開工推進會議上稱，星寰項目建設招商正在進行，該項目部分辦公樓計畫9月底投入使用。

今年廣州越秀區繼續建設一批重點社會民生項目，前兩批38個老舊小區微改造全部完工，將繼續投資12.96億推進五仙觀等19個片區全方位微改造。

此外，越秀區計畫重點打造廣州健康醫療中心，該醫療中心匯聚中山大學北校區和中山大學附屬醫院群等全國知名學校、醫院，通過整合該區域內的優質醫療衛生資源，提升醫療服務水平，拓展粵港澳優質醫療交流合作。