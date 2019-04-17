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投資341億人民幣 南沙慶盛區塊綜合開發

2019-04-17 00:33聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣州南沙慶盛樞紐區塊綜合開發項目15日全面開工，所在的慶盛樞紐區塊是南沙自貿區七大區塊之一，項目總投資約341億元（人民幣，下同）。

中新社報導，此前發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中明確，要打造高水平科技創新載體和平台，支持南沙慶盛科技創新產業基地等重大創新載體建設。全面開工建設的慶盛樞紐區塊綜合開發項目總投資約341億，其中慶盛科創教育核心區工程由中國中鐵承建，投資總額約164億；人工智能產業園及配套工程由中國鐵建承建，投資總額約113億。

慶盛樞紐區塊是南沙自貿區七大區塊之一，定位為粵港澳科技創新合作區，規劃約8.6平方公里，其中科創教育核心區工程約為6平方公里，人工智能產業園及安置配套工程總占地範圍約為2.6平方公里。

中國中鐵、中國鐵建參與慶盛樞紐區塊建設後，將重點完善項目規劃範圍及周邊區域的基礎設施，包含市政道路及橋樑工程、水務工程、綠地系統工程、公建配套工程等內容。

項目建成後，將為廣州南沙慶盛樞紐區塊內的新一代信息技術、人工智能、新材料等科技前沿產業提供完善基礎設施配套，吸引更多科技創新產業聚集，為南沙自貿區創新粵港科技研發合作新模式，建設粵港澳創新成果產業化基地和國際化科創服務打下良好基礎。

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