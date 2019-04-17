增長8.96％ 泉州首季進出口開門紅

2019-04-17 00:33 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建泉州海關16日發布統計數據稱，2019年第一季度，泉州市進出口總值431.52億元（人民幣，下同），同比增長8.96%。

中新社報導，作為「中國民營經濟大市」，泉州首季進出口實現「開門紅」。其中，出口283.86億元，同比增長16.72%，兩位數的增幅尤為突出。海關人士分析認為，泉州首季進出口「開門紅」主要得益於民營企業迸發新活力。

從海關披露的統計數字可見，泉州已註册的民營企業達10373家，佔泉州海關企業總註册數的67.8%。今年第一季度，泉州民企實現進出口231.86億元，同比增長17.95%，佔同期泉州市外貿總值的53.73%，其中出口199.65億元，同比增長23.58%，佔同期泉州市出口總值的70.33%。

從進出口商品種類看，2019年首季泉州市出口商品大多是民營企業為主經營的傳統勞動密集型產品，如紡織品、服裝、家具、箱包、鞋類、塑料製品、玩具等七大類傳統勞動密集型產品佔同期泉州出口總值的63.04%。而主要進口商品為原油、農產品、紙漿、初級形態的塑料等原料型商品，其中原油進口76.80億元，佔同期泉州進口總值的52.01%。

泉州海關相關負責人說，今年首季泉州進出口「開門紅」也得益於勞動密集型產品轉型升級和市場採購集聚效應。

作為福建省唯一的國家級市場採購貿易方式試點，泉州石獅服裝城市場採購貿易方式試點自2018年11月運行以來，促進市場採購出口集聚效應明顯。目前，泉州參與市場採購貿易方式試點企業達583家，貨物出口至菲律賓、衣索比亞等68個國家和地區，「買全國、賣全球」的出口商品貿易格局初步形成，成為福建省外貿共享發展新平台。