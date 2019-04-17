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廈門工博會 兩岸聚焦智造合作

2019-04-17 00:34聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019廈門工業博覽會暨第23屆海峽兩岸機械電子商品交易會（簡稱「廈門工博會」）15日在廈門落幕。兩岸智能製造攜手合作，成為這一海峽兩岸間規模最大工業博覽會的熱點。

中新社報導，據組委會通報，本屆廈門工博會吸引了來自30個國家和地區的近4萬名專業客商參會，其中台灣地區依然是境外客商的主要來源地；舉辦了海峽兩岸經貿論壇、兩岸智慧自動化產業論壇、兩岸新材料產業大會、海峽工業品論壇大會等一系列專業論壇研討活動，為兩岸企業由「製造」向「智造」的轉型升級提供智力支持。

業界人士認為，本屆廈門工博會順應產業變革趨勢，攜手兩岸專業機構和知名企業，以推動兩岸智能化轉型升級為目標，大陸是台灣機床及零組件出口的最大市場和電子信息產業投資合作的最重要市場。

據統計，2018年兩岸機電產品進出口貿易佔兩岸貿易總額2262.4億美元的78.76%，再創歷史新高；大陸已連續14年成為台灣機電產品的第一大出口市場，台商對大陸的總投資近一半分布在精密機械、電子信息產業。

中國機電產品進出口商會台北辦事處主任李榮民認為，這樣的貿易規模，是兩岸產業合作互補性、大陸市場需求所決定的。他說，台商製造業者依靠優異的製造技術，在半導體、精密機械製造配套能力和零部件加工精度方面具有較強競爭力；而現今大陸已經建立了全球最完備的產業體系，創新能力顯著增強，工業互聯網蓬勃興起，雲計算、機器人產業、5G等領域快速發展。

李榮民表示，兩岸製造業差距逐步縮小，形成了既互補又競爭的格局。目前大陸企業的信息化水平差異很大，許多企業還處於機械化、自動化階段，數字化水平普遍較低；台灣大多是中小企業，資源有限，一大批製造業者早已融入現有生產線，停留在工業2.0的半自動化階段。

兩岸共同市場基金會董事長詹火生特別呼籲在智能製造領域，兩岸一定要避免以往發生過的惡性競爭。兩岸應該優勢互補，緊密合作，共同參與全球市場。中國機械工業聯合會執行副會長張克林說，兩岸間的合作也是利用各自特有的優勢做1+1大於2的事情。

詹火生表示，兩岸經貿合作最重要的目標，是共同參與全球市場，共創藍海，一起賺世界的錢；未來兩岸還能藉助一帶一路建設這個平台走出去，一起到世界上去打拚，一起賺世界的錢。

廈門台商
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