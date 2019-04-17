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陸股解碼／消費健康護理 聚焦

2019-04-17 02:39經濟日報 郎凱琳

滬深兩市5G概念股持續發酵，市場做多意願增強，兩市成交量近人民幣8,000億元；上證綜指收盤3,253.60點，上漲2.39%，深成指收盤10,287.64點，上漲2.33%。各產業類股幾乎全面上漲，以5G、氫能源、多元金融為漲幅居前的類股。

大陸出口3月增14.2％，高於預期的6.5％，表明在貿易緊張局面顯現下，全球需求仍持續成長。3月CPI也反彈至2.3％，2月為1.5％，雖然優於市場預期，但3月零售汽車銷售額再下降10.5％，顯示消費復甦力道並非全面好轉。

大陸人行公布3月底廣義貨幣M2較去年同期成長8.6%，增速分別比上月底和上年同期上升0.6%和0.4%，為2018年3月以來的最大增速，顯著優於先前市場的8%預期值。3月新增人民幣貸款、新增社會融資規模也均遠超市場預期。部分市場人士預期，大陸經濟可望在第2季逐步趨穩甚至見底，加上減稅降費的執行，有望驅動企業業績探底先於經濟探底出現，使得市場投資情緒獲得有效鼓舞。

MSCI宣布將MSCI全中國指數轉換為MSCI中國全股票指數 的時間推遲五個月，從原定的6月1日延至12月26日轉換，使得A股擴大對外開放的國際化腳步因此稍微減速。大陸資本市場對外開放的政策，以及外資加速流入A股的趨勢仍不受影響。

長期來看，大陸經濟可望持續擴張，受益於經濟擴張而持續成長的中產階級，以及向新的消費驅動型經濟轉變，以及產業結構調整中受益的公司，都是值得留意的標的，如消費、科技行業與健康護理等。（作者是宏利資產管理全球新興市場股票投資部主管）

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