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支付第一股 拉卡拉開放申購

2019-04-17 02:38經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

A股首檔支付公司「拉卡拉」昨（16）日開放申購，發行價人民幣33.28元，預計最快5月1日前登陸A股市場。拉卡拉是今年來第四高價股，募集資金總額約人民幣13.31億元。

拉卡拉專注於為實體小微企業提供收單服務和為個人用戶提供個人支付服務，將成為A股市場第一檔純正的第三方支付股票。

《財經》報導，被稱之為「純正」是源於第三方支付企業一直都是通過收購，或者併購的形式實現間接上市，以獨立身分上市的企業寥寥可數，且都在A股之外。

隨著監管對「支付回歸支付」的要求，以及競爭愈演愈烈，近乎免費的支付行業，在某些業界人士眼中已不具備商業投資價值。商業模式不被看好是支付企業難上市的主要原因。

業界認為，儘管支付本身已不具備完善的商業價值，但是依託入口和場景的支付衍生品則將成為下一個熱點，也將成為盈利來源。上市之後的拉卡拉能否發展出新的商業模式並獲得新的利潤增長點，將成為關注點。

第三方支付屬於技術、市場、監管等多種因素驅動的新興行業，從拉卡拉的招股書中，可以一窺支付行業從線下刷卡到移動支付時代經歷業務變遷的特點。

券商中國報導，在個人支付業務領域，用戶習慣由線下刷卡支付逐漸變更為移動支付， 衝擊拉卡拉於便利店自助終端提供的支付業務。

A股第三方支付刷卡
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