陸股熱 投資人數突破1.5億

2019-04-17 02:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



中國證券登記結算公司統計數據顯示，今年3月底滬深兩市投資者人數首次突破1.5億人大關。其中，3月新增投資者202萬人，創23個月新高，顯示股民積極入市。 陸股投資者人數突破1.5億大關。 本報系資料庫 分享 facebook A股投資者數量變化 圖／經濟日報提供 分享 facebook

華爾街見聞報導，中國結算的數據顯示，A股市場3月新增投資者人數比2月增加103%，達202萬人。儘管3月陸股滬指在3,000點附近徘徊，但投資人的熱情被年初的牛市點燃，加速進場。

報導指出，股市「3月效應」再現，回顧歷史發現，近三年以來有三次新增投資者數目超過200萬人，這三次都發生在3月，意味著3月通常都是股民積極入市的重要時刻。

這三年分別是2016、2017、2019的3月新增投資者人數分別為229萬人、233萬人及202萬人。由此推測，3月增幅度變大的原因是春節因素、考慮到季節影響。

隨著A股行情持續上揚，融資融券（兩融，即信用交易）規模也持續增長，兩融客戶也跟著攀升。2019年3月新開信用交易帳戶的投資人數量為6.97萬戶，比2月增長308%。其中，個人投資戶6.89萬戶，比2月增長309%；機構投資戶854個，增長214%。3月新增兩融投資人數量創2015年10月以來單月新高。

除了融資客加速入場，創業板投資者單月增量也實現翻倍。今年3月，新增創業板投資者數量為34.50萬人，比2月增長156.5%，單月新增創業板投資者數量，創下2017年4月以來的新高。

在200萬新股民跑步入場時，A股重要股東減碼卻異常兇猛。Wind統計，截至4月16日，滬深兩市上市公司共發布1,502份減持計畫，合計最高減持151.74億股，估算減持市值人民幣1,624億元。其中有1,380項減持計畫仍在進行中。

中國結算成立於2001年3月，上海、深圳證券交易所分別持有公司50%的股份。上海、深圳證券交易所承擔的全部證券登記結算業務劃歸中國結算承擔。時隔近兩個月，中國結算再次公布3月新增投資者數據。