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亞洲商務航空大會 龐巴迪7500首亮相

2019-04-17 00:38聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019亞洲商務航空大會及展覽會（ABACE）16日開幕，今年將有全球150多家參展商和超過30架飛機參展，包括活塞式飛機、大型洲際公務飛機和直升機等型號，其中龐巴迪環球7500飛機更是首次亮相中國。

2019亞洲商務航空大會及展覽會4月16日開幕，參展公務機在上海虹橋機場停機坪安...
2019亞洲商務航空大會及展覽會4月16日開幕，參展公務機在上海虹橋機場停機坪安放就位。 新華社
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中新社報導，國際航空運輸協會的數據顯示，目前中國已成為全球第二大民用航空市場，並預計將於2020年中期成為全球最大的民用航空市場。 據上海霍克太平洋公務航空地面服務有限公司董事長陸迅透露，從當前產業規模上看，中國國內通用航空運營企業從2010年底的111家增加到2018年底的422家，通用航空器的數量從2010年的1010架增長到2018年的3229架，獲民航局頒證的通航機場數量從2010年的175座增長到2017年底229座。 陸迅說，中國公務航空市場正逐步向著更開放、更有序、更健康的方向發展，這些深層次的轉變，將為上海乃至全中國的公務航空產業帶來新機遇。

美國國家公務航空協會總裁兼首席執行官艾德．博倫持續看好中國市場，他表示，與過去幾年一樣，中國仍將在亞洲商務航空大會及展覽會公務航空世界的舞台上占據中心位置。

自投用後首次亮相航空展的環球7500，因其超出預期的客艙體驗和性能持續受到市場關注。環球7500於2018年底投用，航程長達14260公里，可從北京、上海和香港出發不經停直飛紐約、倫敦以及米蘭等城市，還可從新加坡直飛溫哥華，具有長距離航程、舒適性和平穩性等特點。

走進環球7500的機艙，其寬敞的內部空間令人驚嘆，其擁有四個獨立起居空間，包括配備設施齊全的機上廚房和配有大床以及直立式淋浴間的主人套房。

龐巴迪大中華區區域銷售副總裁俞煜濱說：環球7500是目前為止唯一一款真正意義上四個艙位的商務機，它的空間跟設備、功能充分滿足了超遠程飛行的需求，讓乘客幾乎可以忽略旅行的過程。

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