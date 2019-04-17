上海國際車展 20國重磅亮相

2019-04-17 00:39 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十八屆上海國際汽車工業展覽會（簡稱2019上海國際車展）16日在國家會展中心亮相，集中展示世界汽車工業的創新發展成果，致力為世界汽車產業實現高質量發展帶來新動能。來自20個國家和地區的1000餘家海內外知名車商踴躍參展。

中新社報導，以「共創．美好生活」為主題的本屆展會由中國汽車工業協會、中國國際貿易促進委員會等主辦，展出總面積超過36萬平方米。

本屆車展吸引到海內外主流汽車品牌以高規格參展，其中包括：大眾汽車、奧迪、寶馬、福特、林肯、梅賽德斯-奔馳、捷豹路虎，以及東風標致、雪鐵龍暨東風雪鐵龍、上汽通用汽車、日產及東風日產、現代和北京現代等。

蘭博基尼、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯等海外豪華品牌也攜重磅產品展出，吸人眼球。中國國內汽車集團中，一汽、東風、上汽、長安、北汽、廣汽均以集團陣容攜旗下全系列品牌重磅亮相。此外，奇瑞汽車、吉利汽車等自主品牌也全力參展。

值得一提的是，在新能源汽車中，廣汽新能源、威馬、零跑、清源汽車等首次亮相車展，試圖為產業培育新業態。特斯拉、蔚來等也當仁不讓積極參與，為車展注入全新理念，構築競爭新優勢。

隨著汽車「新四化」的發展趨勢由概念轉入實際應用，本屆車展首次設立未來出行展區，涵蓋新能源、車聯網、無人駕駛解決方案、芯片、高精定位和地圖等跨界融合，致力引領汽車行業的未來發展趨勢。