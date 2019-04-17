大陸70個大中城市 房價現回暖

2019-04-17 00:30 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在前期部分樓市調整見底，年初信貸鬆動等因素影響下，3月份，中國70個大中城市房價出現回暖跡象。 3月中國一二三線城市二手房價環比漲幅皆擴大。圖為成都城區正在建設中的一小區。 中新社資料照片 分享 facebook

中新社報導，中國國家統計局16日發布的數據顯示，3月份，中國一二三線城市二手房環比漲幅均有所擴大，二手房價環比上漲的城市數量也有所增長。數據顯示，4個一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。其中：北京、上海和深圳分別上漲0.4%、0.3%和0.7%，廣州下降0.5%。

31個二線城市二手住宅銷售價格由跌轉漲，環比上漲1.2%。35個三線城市二手住宅銷售價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3個百分點。

除漲幅有所擴大外，70個大中城市中，3月份二手房價環比上漲的城市數量也較上月上升10個，至57個。新房市場儘管繼續分化，但總體也出現升溫態勢。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，3月份全國70個城市新建商品住宅價格平均環比增幅為0.6%，同比增幅為11.3%，漲幅均擴大。

當月，新房價格上漲的城市數量為65個，相比2月份57個有所增加。

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，3月份樓市春意盎然，市場的活躍度在春節之後快速回升，市場的信心明顯增強，在各地人才政策的催化下，自住型購房者的入場開始加快，樓市出現穩中向好態勢。

從58安居客房產研究院發布的購房者信心指數來看，3月份數據為111.9，環比上升4.0%，認為今年房價未來將上漲的用戶佔比上升；而經紀人信心指數為113.4，環比下降1.8%，認為政府會繼續出台政策限制房價的經紀人比例有所上升。