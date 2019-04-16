「996」工作制讓大陸辛辛苦苦幾十年 一夜回到解放前

2019-04-16 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



最近，大陸「996 」工作制話題持續在各行各業燃繞。「從早9點工作到晚9點，每周工作6天」，這一工作制正遭遇以大陸程式師（程式設計師）為代表的一場聲勢浩大的反彈和抵制，引發了全社會的大討論。

中新社報導，在這場大討論中，微信朋友圈支持「996」的往往是老闆們，他們一邊說不會強制員工「996」，一邊端出心靈雞湯：「996是巨大的福氣、幸福是奮鬥出來的」，「每個人都必須有拼搏精神」。

互聯網大佬支持996

支持「996」工作制者不乏互聯網大佬，阿里巴巴集團董事局主席馬雲最近三次談到「996」，馬雲堅持向奮鬥者致敬，「你不付出超越別人的努力和時間，怎麼能夠實現你想要的成功？」其拋出「996福氣論」引來不少罵聲。

京東CEO劉強東也拋出「兄弟論」，「稱京東永遠不會強制員工995或者996，但每一個京東人都必須具備拚搏精神，混日子的人不是我的兄弟」！

反對「996」的人多為普通員工，吐槽「工作996，生病ICU」、「996加班公司黑名單」、「996有多苦」的話題輪番登上微博熱搜。

有人抱怨完，但在「不加班就走人」的壓力下不得不繼續「996」；也有人無法接受「996」，選擇逃離。「寧可不婚不育不買房，也不要拿命換錢」的低欲望人群正在悄然而生。

網路程式設計師是重災區

大陸的程式師是「996工作制」的重災區。程式師加班有多恐怖？在北京當了8年程式師的80後劉力深有體會。「程式師何止是996，簡直是007，隨時隨地需要加班，我去哪兒都得背著電腦」。

「剛認識我老婆的時候，兩人去逛街，半路領導打了個電話，然後我不得不回去加班，把她一個人扔在商場裡，一段姻緣險些就此斷送」。劉力說，為了不再發生這種事兒，就專門買了個小電腦，走到哪裡都背著，隨時開工。

但也有不少人表示，「996」工作制雖然辛苦，只要錢給到位，還是願意接受的。最令人難以接受的是沒有「加班費，只有心靈雞湯的996」。

1995年出生的吳希是一名設計師，最近剛換了工作，之前工作就是「996」，月薪8000元，不過要達到全勤績效才能拿到全額工資。

他說，每天要7點起床，10點鐘到家。睡覺？忙的時候兩點能睡覺就算早的了，累到受不了。單位安排的工作量考核逼著你「自願」去加班，加班費就別想了，而且如果完不成工作量，績效工資就沒有了。

幹了半年之後，吳希直接裸辭，回貴陽老家找了一份朝九晚五的工作。「工資只有5k，也就夠生活，但是我很開心」。

低欲望 不拚不婚不育正在蔓延

日前，中國社科院社會學研究所研究員李春玲公開談到，從社會學看，「996」在日本很失敗，拚命工作拚命賺錢的「過勞日本」和今天的「低欲望日本」密切相關。年輕人看到父輩那麼拚命卻老來如此，索性選低欲望，選擇不拚不婚不育。

而這種場景似乎也在中國的年輕人中上演。「我不要買大房子，不買車，也不要吃美食，不結婚，不生孩子。工作輕鬆簡單工資低，只是為了簡單的一日三餐」。

「再大的物欲，人還是得先活著，加班加到心跳加速、心態崩了的時候，錢扔面前都不想要，只想休息」。「真到了這一步，不就把人都逼成低欲望人群了嗎？差別就是，有些人先撈一桶金，再做低欲望人群，有些人乾脆直接做個低欲望人群」。

辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前

耐人尋味的是，五一國際勞動節馬上來臨，這個節日正是為爭取8小時工作制而來，此時中國社會卻掀起「996」討論，令人有時光錯亂之感。

回顧中國的工時制度，上世紀80年代，中國人一周工作6天，只有星期天才能休息，但這一天反而要做很多事，「戰鬥的星期天，疲勞的星期一」是當時的流行說法。

到1995年，「雙休日」出現，中國正式實行5天工作制，即每天工作8小時，每週工作40小時。但雙休日制度實施20多年後的今天，「996」工作制的流行讓人恍惚有種「辛辛苦苦幾十年，一夜回到解放前」的感覺。

令人憂慮的是，「996」工作制似乎有著從互聯網企業向各個行業蔓延的趨勢。很多人擔心，如果「996」成為一個行業的潛規則甚至明規則，個人除了跨界外就難逃加班的命運，就這樣裹挾著淪為「過勞一代」。

中國勞動學會副會長蘇海南一語道破表示，之所以現在部分企業推行「996」，主要還是因為行業競爭壓力大，想以此提高效率並降低人工成本，但「996」工作制明顯違法勞動法。