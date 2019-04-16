大陸知名短視頻應用軟體「抖音」國際版遭印度政府下架

2019-04-16 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸網路財經媒體《華爾街見聞》引述印度媒體報導，印度電子和通訊技術部（Meity）已要求Google和蘋果公司從應用程式商店中，刪除大陸知名短視頻「TikTok」應用軟體（抖音國際版）。報導稱，這意味著印度民眾將無法再下載TikTok的App，但已下載的用戶仍可繼續使用。

Tiktok在回覆媒體的郵件中表示，對印度司法有信心，並承諾會不斷改進現有措施，引入額外技術和審核流程。

華爾街見聞指出，整起事起源於本月3日，印度Madras高等法院通過一項指令，認為TikTok「對兒童有害」，指示政府應禁止印度本土下載TikTok，並限制媒體通過電視轉播使用該程式上的視頻。該法院預計16日舉行聽證會。

不過，抖音母公司「字節跳動」隨即也就此項禁令向印度最高法院提出上訴。在上周提交的上訴中，字節跳動表示，如其他社交軟體，他們並不對平台上第三方的行為承擔責任，單單針對抖音的行動是帶有歧視和武斷的。

字節跳動上周還指出，在對印度使用者上傳的內容進行詳盡審查後，目前已經刪除超過600萬違反其使用條款和社區準則的視頻。

本周一，印度最高法院就此事給出回覆，指出此項禁令只是臨時性的，另外印度首席大法官Ranjan Gogoi將於4月22日就此事舉行聽證會。

報導稱，印度正成為抖音最重要的海外市場之一。據了解，字節跳動旗下的抖音和Helo應用在印度青少年中頗受歡迎，尤其是在印度的小鎮上。

Sensor Tower商店情報數據顯示，抖音及海外版TikTok今年第1季新增用戶量達1.88億，較2018年第1季1.1億的新增用戶數增長70%。