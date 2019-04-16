瑞信增資28億元 瑞信方正可望成第四家外資控股券商

2019-04-16 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸方正證券15日晚間公告，瑞士信貸銀行股份有限公司（簡稱「瑞信」）將斥資人民幣6.28億元（約新台幣28.26億元）以非公開協定方式，單方面向瑞信方正證券增資。增資完成後，瑞信對瑞信方正證券的持股將由33.3%提高至51%。

據《證券時報》旗下新媒體《券商中國》報導，方正證券之所以選擇放棄瑞信方正控股權，主要是為解決瑞信方正與民族證券間的同業競爭問題。

2014年，中國證監會批准方正證券收購民族證券100%股權，但同時要求方正證券應自控股民族證券之日起五年內，解決方正證券、瑞信方正與民族證券的同業競爭問題。

方正證券表示，本次增資完成後，公司持有瑞信方正的股權比例將降至49%，不再控股瑞信方正，有助於解決瑞信方正與民族證券間的同業競爭問題。

報導稱，作為合資券商，瑞信方正主要從事投資銀行業務，以及在深圳前海地區開展證券經紀業務。

《券商中國》表示，近年來瑞信方正投行業務在可轉債、可交換債、私募融資財務顧問等方面取得一定的成績和影響，同時利用外方股東的境外業務優勢，加強業務協作，努力挖掘客戶的境內外併購業務機會。

在深圳前海區域的經紀業務方面，瑞信主要以QFII/RQFII和「港股通」等跨境業務作為發展重點，同時探索新的業務盈利模式和收入增長點。

根據方正證券年報，2017年瑞信方正淨利潤為人民幣2,613.71萬元；2018年受累於市場環境低迷，業績有所下降，營收為人民幣1.81億元，但出現3,553.86萬元虧損。

中國證監會2018年11月核准瑞士銀行增持瑞銀證券股比至51%；2018年12月24日，瑞士銀行完成增持瑞銀證券，持股比例由24.99%增至51%。瑞士銀行成為首家增持大陸合資證券公司股權以實現控股的外資金融機構。