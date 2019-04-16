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華為5G晶片賣給蘋果？ 任正非說OK

2019-04-16 13:04世界日報 北京16日電

華為創辦人兼執行長任正非接受財經網站CNBC訪問時，對於出售5G智慧手機晶片給蘋果等競爭對手持開放態度，意味著該公司的策略可能出現重大轉變。

華為創辦人兼執行長任正非接受財經網站CNBC訪問時，對於出售5G智慧手機晶片給蘋...
華為創辦人兼執行長任正非接受財經網站CNBC訪問時，對於出售5G智慧手機晶片給蘋果等競爭對手持開放態度。
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報導指出，蘋果目前尚未推出支援5G的iPhone，華為可能成為其5G數據機晶片的供應商。華為向來只供應自家智慧手機晶片，現在願意賣給競爭對手，將挑戰高通和英特爾的市場地位。

蘋果之前採用高通晶片，目前雙方的官司打得難分難解，後來改用英特爾晶片，但瑞銀一名分析師警告，英特爾的5G晶片可能延遲，威脅蘋果明年推出5G手機的計畫，可能促使蘋果尋找另一家晶片供應商；CNBC認為，蘋果對華為的5G晶片可能會有興趣。

目前還不清楚華為與蘋果合作會否遭到美國政府的反對，華府稱華為的設備構成國家安全威脅，並尋求限制華為設備的銷售。

即使不考慮蘋果，華為首度願意向其他智慧手機製造商出售5G晶片，並可能成為高通與英特爾的新強敵。

任正非還發表對美國總統川普的看法。他認為，川普減稅使企業獲利增加，從而刺激股市，是一位好總統。但川普以威嚇策略對待企業和其他國家，抵銷了減稅美意，嚇走了原本有意投資美國的外國企業。他並表示，美國政府對付華為，是因為害怕華為的產品比較好。

任正非表示，華為沒有能力影響美中貿易談判，如果美國政府以為華為可以是一顆棋子，那就錯了。他重申，華為絕對不會按照任何人的指示，在自家產品安裝後門，從事間諜行為。

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