劉強東：京東物流只夠再虧2年

2019-04-16 11:52 世界日報 北京16日電



取消快遞員底薪 劉強東：京東物流只夠再虧兩年 分享 facebook

京東物流公司日前取消快遞配送員底薪引發爭議。京東集團創辦人劉強東15日發布內部信件表示，公司只夠再虧2年，「我相信所有京東配送兄弟都不希望公司倒閉」。

中央社報導，京東物流日前決定，取消配送員底薪，配送員的工作從派送信件包裹為主，要改變為增加主動跟客戶討工作、提高攬件數量，引發外界抨擊變相減薪。

京東集團董事局主席兼執行長劉強東喜歡稱公司員工為「兄弟」，只是，最近這兄弟之稱聽起來頗為沉重。先是12日在朋友圈發文稱自己要為「18萬兄弟背後那18萬個家庭負責」，但是「混日子的人不是我兄弟」；15日凌晨又發內部信給「配送兄弟們」，解釋京東物流調整薪資的原因。

新浪網報導，劉強東在信中稱，京東物流2018年全年虧損超過人民幣23億元，且是第12年虧損；如果扣除京東零售的內部訂單，京東物流去年虧損總額超過28億元。

他說，這兩年對公司來說是相當困難的兩年，如果照這樣虧下去，京東物流融資來的錢只夠再虧兩年，相信所有京東配送員都不希望公司倒閉。

劉強東強調，為了挽救公司，只能增加攬收單量、增加公司外部收入，或者將內部成本包含員工的五險一金和福利待遇「降低到和市場上其他快遞公司一樣的水平」。

他希望員工學會適應變化，工資減少的能向業績好的同事多學習，因為「表現特別優秀的配送員一個月可以掙4、5萬，甚至最高的有人一個月工資超過了8萬元」，這在過去的薪資結構下是不可能的。

不過，報導引述一名京東配送員工表示，自己打算再做一個多月就辭職，因為「活變多了、工資變少了」，實領金額比過去少了一、兩千元。

這名配送員說，他目前兼職當滴滴網約車的司機，儘管網約車給司機的獎勵金和補貼也在減少，但他認為還是比原本工作划算。