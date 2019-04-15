73家台灣企業 參加春季廣交會

2019-04-15 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



被譽為「大陸第一展」及外貿「風向標」與「晴雨表」的大陸進出口商品交易會（春季廣交會）15日登場，本屆春季廣交會（4月15日至4月19日）仍由外貿協會、台北市進出口公會、電電公會與台中市進出口公會共同組成台灣館，共計73家企業使用107個攤位，是進口展區規模僅次於韓國的第二大的國家館。

其中外貿協會率24家台灣優秀中小企業，共使用32個攤位，展出電子及家電、手工具、泵浦馬達、建材五金、園藝工具設備等高品質產品。

廣交會自1957年創辦至今從未間斷，已發展成為中國大陸歷史最長、規模最大、採購商最多的綜合性國際貿易盛會，本屆總共有59,651個攤位，展覽面積118.5萬平方公尺，參展企業24,846家。

中國大陸為擴大進口，促進貿易平衡，自2007年第101屆開始，於一、三期設立了進口展區，專門提供給大陸以外之企業參展。

本屆進口展區展覽總面積2萬平方公尺，設置6個産品區，展位總數1,000個，共有來自38個國家650家企業參展。

台灣館所參加的一期進口展區除了台灣以外，還有韓國、埃及、印度、馬來西亞等共5個國家設置國家館，為全球採購商的觀展焦點，更是企業拓展大陸及全球市場的最佳跳板。