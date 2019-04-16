2,333億元 A股爆大股東減持潮

2019-04-16 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



A股大漲後已出現大股東減持潮，順豐控股4月以來減持人民幣122億元最多。 網路照片 分享 facebook A股大漲後已出現大股東減持潮，4月滬深兩市共發布減持公告310份，較去年同期增長近一倍，合計減持市值近人民幣500億元（新台幣2,333億元），其中順豐控股減持人民幣122億元（約新台幣569.3億元）居首。

界面新聞報導，醫藥生物、電腦和電子行業是減持的重災區，分有19家、18家和14家公司發布減持預告。

根據Wind數據統計，4月以來滬深兩市的上市公司合計減持市值近人民幣500億元，其中減持金額超過人民幣20億元的公司共22家，超過人民幣50億元的公司共八家，分別為順豐控股、交通銀行、八菱科技、華創陽安、合力泰、晨光文具、誠邁科技和鄂武商A。

順豐控股年初以來的漲幅為6.81%，明顯跑輸大盤，2017年借殼上市的物流巨頭順豐控股，在當年3月走出高點人民幣73.01元，而昨天的股價人民幣34.65元，距當年高點暴跌超過一半。順豐3月16日發布2018年財報顯示，2018年營收人民幣909.43億元，年增24.69%；淨利潤為人民幣44.64億元，年減6.06%，原因是新業務的拓展性投入。

順豐控股減持公告顯示，此次減持股東有元禾順豐、順達豐潤、嘉強順豐和劉冀魯，均非公司控股股東或實際控制人，其中嘉強順豐曾在3月20日減持約7.22億元，高管劉冀魯過去一年更頻繁減持19次所持股份。

此外，交通銀行擬遭社保基金的減持金額也同樣高達人民幣93.42億元，2018年財報顯示，交通銀行在過去的一年中營收為人民幣2,126.54億元，年增8.49%；淨利潤為人民幣741.65億元，年增4.91%。

社保基金作為交通銀行的第三大股東，是2004年投資交通銀行以來首次減持其股份，社保基金表示減持是根據其資產配置計畫和業務發展需要。