三安被美盯上 股價嚇趴

2019-04-16 01:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



繼中興、華為及福建晉華後，大陸最大的LED製造商三安光電疑似成為下一個被美國制裁的目標，三安光電昨天澄清已向美國申請移除「未經核實名單」，但仍造成三安光電股價昨（15）大跌7.92%，收在人民幣12.9元。

21世紀經濟報導，美國商務部日前公布一份「未經核實名單」，名單上列出一些大陸企業或學校，要求美國公司必須謹慎地與這些機構打交道。其中，總部位於加州的全球頂級晶片和顯示設備製造商應用材料公司（簡稱美商應材）已因此停止為三安光電供貨和提供服務。

三安光電昨天回應指出，美商應材是生產設備的供應商，主要是擴產時才購買設備，大陸境內也有企業生產該設備並已使用，不是全球唯一供應商，對三安公司的正常經營不會有影響。

三安光電昨（15）日早盤股價閃崩一度跌逾9%逼近跌停，隨後跌幅收斂，收盤跌7.92%至人民幣12.9元。

三安光電有關人士表示，事件對公司的正常經營不會有影響，不清楚為何會被列入名單中，但公司已經組成工作小組，與美國相關部門溝通，並且按照美國的法律遞交申請，以待被移除「未經核實名單」。

按美國規定，三安光電需要給美國商務部提供聲明，聲明通過美國商務部審核之後，才能恢復正常開展業務，三安光電法務部已經開始著手起草聲明。